“Las mosca nos van a volver locos” y no hay agua (tips para alejarlas)

Es cierto que en la temporada de invierno una gran cantidad de moscas mueren, pero un pequeño grupo es capaz de sobrevivir y es suficiente para reproducirse con rapidez garantizando la supervivencia de la especie.

Una mosca hembra es capaz de depositar hasta 9.000 huevos en una sola puesta, en menos de 24 horas aparecen las larvas para alimentarse de la comida proporcionada en el lugar de la puesta, más adelante pasan a la etapa de pupa donde su color cambia a marrón o rojo para finalmente culminar el proceso de metamorfosis y convertirse en adultos listos para aparearse.

La temporada donde hay más moscas es en verano específicamente en el mes de mayo, en donde la calidez de la poca les da la oportunidad de aparearse y reproducirse las veces que les sea posible aumentando significativamente el número de la especie.

Una mosca adulta tiene un ciclo de vida promedio de un mes y medio, sin embargo es tiempo suficiente como para reproducirse y convertirse en toda una plaga contaminando todo a su paso.

¿Cómo alejar las moscas? (TIPS)

Cuando hablamos de ahuyentar a las moscas, las trampas químicas para ellas no son recomendables, ya que aparte de ser crueles, atrae a otro tipo de insectos, actuando así de forma deliberada para eliminarlos. También son antihigiénicas ya que se acabará llenando de un gran número de moscas muertas. Para evitar esto, hay formas naturales y caseras de espantar a las moscas y disfrutar de un grato momento al aire libre o en casa, sin la presencia de este molesto insecto. Algunas de ellas serían las siguientes:

1. Bolsas de agua

Se trata probablemente del remedio más mítico, todos lo hemos visto alguna vez en las casas de campo o en los porches al aire libre. Una bolsa de plástico transparente, llena de agua hasta la mitad y colgada del techo. Parece extraño que esto puede espantar a las moscas, pero la razón por la cual lo consigue es muy sencilla: cuando los rayos de sol pasan a través del agua que está dentro de la bolsa, este hace un prisma y descompone la luz en forma de arcoíris, algo que las moscas detestan. Este truco también se lleva a cabo en los árboles frutales, para que la mosca no pique los frutos y transmita todos los patógenos que porta.

2. Ajo o limón con clavos

Este es un remedio menos conocido pero también efectivo. Para prepararlo solamente se necesita partir un limón a la mitad y pinchar en cada trozo una decena de clavos, no metálicos sino de olor. Una vez hecho esto, solamente habrá que dejarlos sobre la mesa del jardín o de donde se quieran eliminar las moscas para evitar su presencia. Lo ideal, para que tenga más impacto, sería poner un limón nuevo cada día, ya que cuando se seca ya no desprende tanto olor.

3. Esencias y plantas aromáticas, como lavanda, citronela o eucalipto

Las plantas como la lavanda, la menta, la citronela, la albahaca, el romero, la melisa o el eucalipto, así como los aceites aromáticos son útiles para ahuyentar a las moscas. Plantar alguna de estas cerca de casa o en macetas en los alféizares de las ventanas o colocar ambientadores naturales por la estancia ayudará a que se reduzca la presencia de las moscas.

4. Trampa de vinagre de manzana

El vinagre de manzana es muy conocido por sus efectos anti-moscas. Su uso no es muy popular, ya que el olor que desprende no es muy agradable para el olfato humano, pero, por el contrario, si para las moscas. Para fabricar fácilmente una trampa con este ingrediente basta con cortar la parte superior de una botella de plástico, poner unos tres o cuatro dedos de vinagre de manzana dentro y luego colocar el cuello de la botella hacia abajo, simulando un embudo. Una vez preparado, solamente habrá que colocarlo donde más presencia de moscas haya e irán directas hacia el vinagre. Si no se dispone de vinagre de manzana se pueden utilizar otros alimentos, como el plátano, las golosinas o restos de refrescos azucarados.

5. Vinagre, detergente y canela

Ya hemos mencionado anteriormente el vinagre, pero si no te ha funcionado porque las moscas de tu casa son muy persistentes, aquí te ofrecemos otra alternativa que también contiene este ingrediente. Para esta opción, necesitamos, en primer lugar, un pulverizador típico de los que usamos también para refrescarnos en verano en el que mezclaremos medio litro de vinagre, diez gotas de detergente, una rama de canela (o una cucharada si es en polvo) y un chorro de agua. Una vez realizado, solo queda echarlo por los distintos rincones de nuestra casa y repetir esta misma acción si vuelven a aparecer.

¿Cómo mantener la higiene por donde pasan las moscas?

Un requisito fundamental, y que complementa a todos los demás, para no atraer a las moscas es mantener la limpieza. A las moscas les atrae la suciedad y la basura, por eso limpiar cuidadosamente la suciedad y evitar tener deshechos de basura o agua estancada es primordial para no atraer a los insectos. Otra buena medida es tener el cubo de basura tapado, para que los olores y la suciedad no actúen como un imán para los bichos.

María Rengel/Pasante

Noticia al Día