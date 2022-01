Lakers salió de su mala racha ante Jazz gracias a LeBron James (Video)

enero 18, 2022 - 8:42 am

LeBron James encestó 25 tantos y Stanley Johnson tuvo 10 de sus 15 en el último cuarto para guiar a los Lakers de Los Ángeles a un triunfo el lunes por 101-95 sobre el Jazz de Utah.

Russell Westbrook aportó 15 puntos a la cuenta de los Lakers, que cortaron una seguidilla de tres derrotas y se recuperaron de una abultada derrota por 37 tantos ante los Nuggets de Denver dos días antes.

Mike Conley acabó con 20 puntos y Rudy Gobert firmó un doble-doble con 19 y 16 tableros para el Jazz.

Johnson, que volvió a firmar otro contrato por 10 días antes en el día, encestó seis puntos consecutivos en el último cuarto. Igualó la pizarra 83-83 con un salto de 15 pies y anotó una bandeja tras un buen movimiento alrededor de Rudy Gobert para darle a los Lakers una ventaja de 89-87.

Lakers(22-22) jugará este miércoles contra Indiana Pacers en Crypto.com Arena, mientras que Jazz (29-15) chocará contra Houston Rockets en el Vivint Smart Home Arena.

LeBron and Russ lead the way in the comeback 🙌@KingJames drops 25 PTS, 7 REB and 7 AST, and @russwest44 provides 15 PTS and 8 REB as the @Lakers battle back for the W! pic.twitter.com/XZuzGo0ey2

— NBA (@NBA) January 18, 2022