La tradición familiar que Evaluna detesta y prohibirá a su hijo: «Espero que jamás vuelva a pasar»

enero 28, 2022 - 4:52 pm

La cantante venezolana Evaluna Montaner confesó en uno de los capítulos de su podcast En La Sala que en su familia había una tradición que ella «odiaba» y que no le va a inculcar a su futuro hijo, Índigo. Reseña Caraota Digital.

La costumbre consiste en aventar la cara del cumpleañero hacia la torta y embarrarla toda de dulce.

«Había una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar, espero que a mi hijo no le guste esto», contó Evaluna en el podcast en el que esta vez cambió de entrevistadora a entrevistada.

«Eso de poner tu cara en el pastel cuando cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando ‘tú que eres mi hermano me hiciste esto’. Es que no puedo respirar», señaló Montaner durante la entrevista que le hizo Angie Romero.

Por otra parte, la joven también describió algunas cosas que le gustaría que su hijo aprendiera como por ejemplo, la importancia de las tradiciones familiares exceptuando la de la cara en la torta en los cumpleaños que, afortunadamente para ella, quedó en el pasado.

La cantante Evaluna Montaner alarmó a los fanáticos el fin de semana pasado tras confesar que sufrió una caída en su sexto mes de embarazo.

A través de sus redes sociales, la venezolana compartió una grabación del incidente y confirmó que le produjo una herida pequeña en la rodilla derecha.

«Hoy me caí y Camilo me cuida», escribió sin compartir más detalles y dejando entrever que solo se trató de un raspón.

Como era de esperarse, le llovieron mensajes de cariño y preocupación. La mayoría de los fanáticos la cuestionó sobre el estado de su bebé.

«¿Estás bien?», «¿Le pasó algo a Índigo?», «Cuídate mucho», «¿Cómo está el bebé?», «Cuidado con las caídas y el embarazo», se preguntaron sus fans.

Al igual que otras publicaciones de la venezolana, su padre, Ricardo Montaner, aprovechó la ocasión y dejó su reacción personal sobre el incidente.

También se le unieron otros famosos como Guaynaa, Pablo Betancourth y la periodista Elyangelica González.

Caraota Digital