La OMS aclara que ómicron sigue siendo “muy peligroso” para las personas no vacunadas

enero 12, 2022 - 4:42 pm

Durante una rueda de prensa ofrecida por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este miércoles que, a pesar que el ómicron causa una enfermedad menos grave que Delta, sigue siendo riesgoso para las personas que aún se han negado a ponerse la vacuna.

«Aunque ómicron causa síntomas menos graves que delta (la variante hasta ahora dominante), sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados», dijo el director general.

Sostuvo que el número de muertes semanales notificadas se ha mantenido estable desde octubre del año pasado, con una media de 48.000 decesos y aunque el número de hospitalizados está aumentando en la mayoría de los países, no está al nivel visto en olas anteriores.

Tedros también puntualizó que la humanidad debe tomar conciencia y que no hay que aceptar las muertes por coronavirus.

“Casi 50.000 muertes a la semana son 50.000 muertes de más. Aprender a vivir con este virus no significa que podamos, o debamos, aceptar este número de muertes”, añadió.

Aseguró que hay países en el mundo que todavía no aceptan la vacuna y nombró casos muy puntuales como lo que sucede en el continente africano.

«No debemos permitir que este virus tenga vía libre ni agitar la bandera blanca, cuando tantas personas en todo el mundo siguen sin vacuna. En África, más del 85% aún no han recibido una sola dosis . No podremos acabar con la fase aguda de la pandemia si no cerramos esta brecha» señaló Tedros.

Noticia al Día/Con información de La Patilla