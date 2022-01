La leche en polvo es el producto con precios más inestables

enero 13, 2022 - 10:25 am

Durante el 2021 varios productos presentaron una variación en su costo, de los cuales la que más destaca es la leche en polvo, que estuvo al alcance de los consumidores, pero a diferentes precios cada semana.

La leche es el producto que se utiliza para la alimentación de los niños en crecimiento por lo que es necesario en cada hogar según los nutricionistas, si un niño no consuma leche tendrá graves deficiencias en su desarrollo.

La leche en polvo de 900 gramos registró variación de precio durante el año que finalizó. En julio su valor se mantenía en 15.000 pesos o Bs.D 17, en agosto aumentó a 17.000 pesos o Bs.D 20, en el mes de septiembre el incremento fue de 500 pesos pues su precio era de 17.500 o Bs.D 19.8, durante noviembre el costo era de 17.000 pesos o Bs.D 21.7, y para el cierre del 2021 el precio llegó a los 20.000 pesos o Bs.D 27.3.

Según el economista Jesús Casique, la hiperinflación y la distorsión son factores que contribuyen para la determinación de precios de los víveres, «la inflación marcada desde el 2017 ha contribuido a la devaluación de la moneda nacional y extranjera» dijo. Hizo énfasis en que los factores de distorsión tales como los pasos ilegales y los puntos de control también contribuyen a la determinación de precios.

Consumidores buscan economía

La mercancía fabricada por marcas venezolanas ya no es del todo atractiva para los consumidores, y su calidad no es la razón por la que dejan de comprarlos, es su precio lo que no los hace llamativos, pues los ciudadanos priorizan economía en lugar de calidad a la hora de hacer mercado.

Ante esta situación el economista Dilio Hernández manifestó que, «los costos en Venezuela sobrepasan los precios para poder resguardar la inversión, por lo tanto los productos venezolanos no son competitivos, por que ya no son de la misma calidad de antes por la falta de inversión que realizan las empresas».

Hernández también detalló que, «el poco flujo de divisas, y la constante inestabilidad de precios y el sistema cambiario causa una medida preventiva ante la pérdida» finalizó».

En el caso de Víctor Morales , comerciante, los productos venezolanos no son los que atraen mayor flujo de clientes a su puesto de venta de víveres, puesto que los mismos siempre presentan diferencia monetaria ante los productos colombianos, «la gente prefiere llevar los colombianos, sean buenos o malos pero son más económicos, y como ya no prevalece la calidad, sino lo más barato pues eso es lo que se vende. Así igualmente es a la hora de invertir; uno compra lo colombiano porque los productos venezolanos requieren mucho más dinero de inversión» dijo.

En los diferentes puestos de venta de víveres y otros negocios se ven en poca cantidad productos hechos en Venezuela, mientras que los productos importados aumentan en los comercios.

