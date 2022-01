La ilusión del Athletic contra la fortaleza del Real Madrid por la Supercopa de España

enero 16, 2022 - 2:24 pm

La ilusión del Athletic Club de Bilbao se enfrenta al buen momento del Real Madrid el domingo en la final de la Supercopa de España, que se disputa por segundo año en Arabia Saudita.

El Athletic, vigente campeón, tratará de renovar el título frente a los merengues, que alzaron por última vez esta Supercopa en 2020 en Yedá, en la primera ocasión en que la final se disputó en Arabia Saudí.

En aquella oportunidad, el Real Madrid se impuso en la final en los penales al Atlético de Madrid, víctima de los vascos (2-1) el jueves en la semifinal de la presente edición del trofeo.

El Athletic Club ganó la final del pasado año al Barcelona (3-2), derrotado el miércoles por el Real Madrid en semifinales en la prórroga (3-2) en el estadio King Fahd de Riad, escenario de la final del domingo.

Los merengues llegan a la disputa por el primer título del año apoyados en su buen momento de forma, que los mantiene como líderes destacados de LaLiga y animados por su victoria en el Clásico del jueves.

– Conexión franco-brasileña –

En ese encuentro volvió a destacar la dupla ofensiva formada por Vinicius y Benzema, autores de dos de los tres goles merengues.

«Llevan, si no me equivoco, 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos ayudaría a ganar», admitió este sábado en rueda de prensa el técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral.

Ancelotti podrá volver a contar con los dos delanteros ante el Athletic, pero tendrá la baja sensible de Dani Carvajal en el lateral derecho, tras dar positivo por Covid-19.

Lee también: Rafael Benitez es destituido como entrenador del Everton de Salomón Rondón

«El equipo ha recuperado bien, creo que no tenemos problema en el aspecto físico, tenemos dos dudas que son Alaba (que ya se perdió la semifinal por unas molestias musculares) y Asensio, que vamos a evaluar en el entrenamiento de la tarde», precisó este sábado el técnico merengue.

Frente al Barcelona, el Real Madrid se hizo fuerte al contraataque, pero contra el Athletic Ancelotti adelantó que el «plan (de su equipo) es distinto de la semifinal porque tiene registros distintos del Barcelona».

«El Athletic es un equipo bien organizado que nunca se rinde», advirtió.

Ganador de una Liga de Campeones, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y un Mundial de Clubes con el Real Madrid, Ancelotti tiene ahora la ocasión de sumar un nuevo título, el primero desde que volvió al banquillo merengue el pasado año.

Enfrente estará un Athletic que aspira a renovar su título de Supercopa en una final a la que el equipo vasco llega «ilusionado».

– Inmejorables anímicamente –

«Sabemos de la dificultad de jugar contra el equipo más en forma de la Liga, pero somos un equipo difícil y vamos a tener opciones», aseguró Marcelino, que va a disputar su cuarta final en un año, tras ganar la Supercopa del pasado año y perder las finales de Copa del Rey de 2020 y 2021 en abril pasado.

«Venimos de ganar al actual campeón de Liga (el Atlético), anímicamente estamos inmejorables, a nivel físico veremos después del entrenamiento, se prevé que aparezcan algunas molestias y cansancio, pero creo que mañana tendremos a todos los jugadores», añadió el técnico del Athletic.

Si el Real Madrid cuenta con Vinicius y Benzema, el Athletic mira a los hermanos Iñaki y Nico Williams como sus principales bazas ofensivas.

«Ojalá sean fundamentales», deseó Marcelino, quien, sin embargo, puso el acento sobre el juego colectivo.

«Nosotros nos basamos en el juego del equipo y nuestra fortaleza es demostrar como tal nuestro potencial, pero es indudable que a partir de ahí las individualidades suman para ganar», dijo Marcelino.

El técnico del Athletic no tiene «en mente nada que no sea ganar», pero el domingo luchará contra las estadísticas tras caer en los dos últimos encuentros ligueros contra los blancos (1-0, 2-1).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP