La foto del productor Raphy Pina con un grillete electrónico

enero 7, 2022 - 6:51 pm

El productor Raphy Pina estremeció a las redes sociales al mostrarse con un grillete electrónico mientras sostiene a su hija, Vida Isabelle.

«Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos», dijo el prometido de la cantante dominicana Natti Natasha, que fue hallado culpable de posesión ilegal de armas el 22 de diciembre pasado en un tribunal federal de Puerto Rico. «Cuiden de su familias que ‘hasta a los buenos’ les incomoda la felicidad ajena; la mirada que me sigue dando Fuerzas».

En el post se observa al orgulloso padre sosteniendo las minúsculas manos de la pequeña nacida el 22 de mayo del año pasado, que planta con firmeza sus piernecitas mientras observa fija y atentamente a su padre.

La foto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la larga pena de prisión que se le podría imponer a Pina tras ser encontrado culpable de dos cargos relacionados con la posesión ilegal de armas. La pena máxima por ambos delitos es 20 años de prisión.

Esta no es la primera vez que el productor muestra su grillete electrónico en redes, pues este lunes había colgado ya una foto de su pierna izquierda luciendo medias blancas y el aparato de vigilancia que le impusieron las autoridades en Puerto Rico mientras sigue en libertad a la espera de conocer su pena.

Sin embargo, la foto colgada hoy martes es la primera con el grillete en la que el productor muestra su rostro y, además, aparece junto a uno de los miembros de su familia, en este caso la adorable nenita de siete meses.

Pina publicó esta foto dos días antes de que concluyera su juicio en Puerto Rico. Ahí aparece al lado de la cantante Natti Natasha y parte de su familia.

Durante la lectura del veredicto, Pina estuvo acompañado también de su amigo y colaborador Daddy Yankee —uno de los mencionados en la lista de potenciales testigos del juicio— quien expresó su solidaridad con el productor.

«Su familia siempre está bajo mi escudo», dijo Daddy, según Univision Puerto Rico. «Respetamos la decisión del jurado, aunque no estamos de acuerdo».

Se espera que el juez encargado del caso anuncie la condena en una audiencia que se celebrará el próximo 1 de abril.

People en español