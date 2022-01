La desgarradora nota que dejó Cheslie Kryst antes de morir (+Video)

enero 31, 2022 - 12:07 pm

La trágica muerte de la ex miss estadounidense, Cheslie Kryst, impactó al mundo. Medios locales dieron a conocer algunos detalles de su fallecimiento y con ello una impactante nota que dejó antes de suicidarse.

Según algunos medios estadounidenses, Kryst, dejó una nota donde únicamente explicaba que quería que todas sus posesiones pasaran a manos de su madre, quien también fue reina de la belleza, aunque a menor escala; fue Miss Carolina del Norte —un puesto que también tendría Kryst— en 2002. En su perfil de Instagram, con más de 350.000 seguidores, colgó una foto suya donde escribía “Que este día te traiga descanso y paz”.

La que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst, fue encontrada muerta el domingo 30 de enero en Nueva York, según la policía neoyorquina, que confirmó su muerte a varios medios. El cadáver de Kryst fue encontrado a las siete de la mañana en el edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de 60 pisos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía en el noveno piso, según People.

La policía ha confirmado que se trata de un suicidio. La joven, que tenía 30 años, colaboraba actualmente en el programa de variedades Extra, cuyos productores han emitido un comunicado en el que dijeron sentirse devastados y dijeron que ella era “una parte muy querida de la gran familia de Extra”.

Kryst había hablado sobre la importancia de la salud mental en varias ocasiones. En 2019, con motivo del día de la salud mental, quiso publicar un largo alegato en su perfil de Facebook, como recoge ahora The New York Post. “Hago todo lo posible para asegurarme de mantener en forma mi salud mental. Y lo más importante que he hecho es hablar con una consejera. Me resulta muy fácil hablar con ella, me da buenas estretegias, sobre todo si estoy triste, feliz o se me presenta un mes complicado”, afirmaba en el canal de Miss USA. “Cuando no hablo con ella paso un cierto tiempo cada día intentando descomprimir. Desconecto, apago el móvil, no contesto mensajes. Simplemente me siento y veo mis películas favoritas”.

En otra entrevista un año después, Kryst afirmaba que había tres cosas que la ayudaban mucho: primero, levantarse temprano cada día, a las 6:45; segundo, “establecer ciertos límites”, también cuando estaba en casa, para no responder mensajes más allá de las seis de la tarde; y, tercero, seguir una rutina de ejercicio “para mantener en forma el cuerpo y la mente”. Ella comentó en alguna ocasión que se sentía orgullosa de haber ganado “con su cabeza llena de rizos”, sus 168 centímetros y unos abdominales marcados a causa de practicar atletismo en su adolescencia.

El año pasado, al cumplir 30 años, Kryst publicó un artículo de opinión en la revista Allure donde hablaba de la importancia de hacerse preguntas y de cuestionarse los porqués, algo que ya estaba haciendo cuando ganó Miss EE UU. “Mi mandato no fue un ejercicio de lo esperado”, reflexionaba; “en cambio, sentí que lo llenaba de intenciones. De hecho, desde el momento en que gané, mi reinado hizo arder en mí un gran deseo de comprometerme con la pasión, la intención y la autenticidad”.

