La colombiana Tatiana Calderón correrá en IndyCar

enero 18, 2022 - 9:51 am

La Colombiana Tatiana Calderón correrá con el equipo AJ Foyt Racing esta temporada y se convertirá en la primera mujer en competir con regularidad en la IndyCar desde 2013.

La nacida en Bogotá estará al volante del tercer monoplaza Indy de Foyt en los circuitos callejeros y mixtos, acompañando a Dalton Kellett y Kyle Kirkwood, el campeón de Indy Lights, según se anunció el lunes. Aún no se ha confirmado ningún piloto para conducir el coche con el número 11 en las carreras de óvalos.

Calderón será patrocinada por el ROKiT Group, una empresa de medios de comunicación global que también patrocinará al novato Kirkwood esta temporada.

IndyCar no ha tenido a una mujer piloto en forma regular desde la incursión de Simona de Silvestro en 2013, aunque la suiza disputó las 500 Millas de Indianápolis el mes pasado en un equipo conformado mayomente por mujeres.

Calderón será la primer mujer en el equipo de Foyt, un cuatro veces ganador de las Indy 500 que cumplió 87 años el domingo. Foyt fue uno de los pocos que no rechazó a Janet Guthrie cuando ésta intentó convertirse en la primera mujer en disputar las Indy 500 hace casi 50 años atrás.

Con Guthrie intentando mostrar su capacidad durante una prueba en 1976 al volante de un auto que era muy lento, Foyt le permitió realizar vueltas con su segundo auto. La máquina más rápida le permitió a Guthrie tener tiempos más rápidos y así pudo intentar clasificarse a la carrera, aunque Foyt nunca aportó un coche para la pionera.

Gracias al apoyo del ROKiT Group, Foyt tendrá a una mujer en uno de sus monoplazas. ROKiT patrocina a Calderón desde 2020, cuando la colombiana compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia y la Súper Fórmula de Japón.

“Uno de nuestros principios fundamentales en la comercialización general de la marca ROKIT en todo el mundo es nuestro apoyo y promoción de las mujeres en el automovilismo deportivo y, como parte de ese principio, hemos apoyado a Tatiana desde hace mucho tiempo”, dijo el director ejecutivo Jonathan Kendrick. “Reconocimos su talento y carisma desde el principio, y lo hemos visto crecer y desarrollarse”.

Our @TataCalde will drive for @AJFoytRacing in @IndyCar next season. full release here https://t.co/10Bn3RzpXd pic.twitter.com/xv9rnHucMK

— ROKiT (@rokit) January 17, 2022