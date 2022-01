Kanye West es investigado tras ser acusado de golpear a un fan (+Video)

enero 14, 2022 - 7:55 am

Kanye West está siendo investigado por agresión luego de supuestamente golpear en la cara a un fanático que buscaba autógrafos en el centro de Los Ángeles el jueves temprano, según la policía.

“A las tres de esta mañana, Kanye West estaba saliendo de un restaurante local, y hubo algún tipo de acción que ocurrió entre él y otra persona, la víctima”, dijo el jueves el portavoz de LAPD, Office L. Knight, al Daily News.

“Creemos que es una víctima masculina. Y cuando llegó la policía, Kanye West ya no estaba y fue reportado sospechoso en un informe de agresión”.

Knight no dijo qué tipo de agresión supuestamente ocurrió, pero KTTV-TV dijo que fue un golpe que tiró a la persona al suelo.

Alrededor de las 3 am del jueves por la mañana, la persona se acercó al automóvil en el que estaba sentado West. Se intercambiaron palabras, West, el artista y empresario de la moda que cambió su nombre a Ye, saltó. Lo siguiente que supo el fanático fue que estaba derribado con un puñetazo en la cara, dijo la persona a KTTV.

Los detectives de LAPD todavía estaban investigando el jueves. El posible cargo de agresión por delito menor conllevaría una sentencia máxima de seis meses de cárcel.

“Todavía es una investigación abierta y activa que está siendo manejada por nuestros detectives”, dijo Knight a The News, y agregó que no había más información disponible.

West y la su actual pareja Julia Fox fueron vistos en el restaurante Delilah con un grupo de amigos famosos a primera hora de la noche. El actor Evan Ross publicó una foto del grupo en Instagram de West y Fox con Madonna, el jugador de la NFL Antonio Brown, el boxeador Floyd Mayweather y otros en una habitación privada en el punto de encuentro de celebridades, según People.

“Todos cenaron en el comedor privado”, dijo una fuente a People. “Vinieron por separado pero terminaron cenando juntos. Kanye y Julia no se apartaban el uno del otro”.

La supuesta agresión tuvo lugar en las calles Santa Fe y Bay, confirmó Knight, que está fuera del club exclusivo para miembros Soho Warehouse. No se estableció si West había estado adentro.

#Ye #KanyeWest #TMZ #Kanye Them boots were made for walking, dude found out the hard way! pic.twitter.com/RNNi2ypjMo

— BeefSupreme (@Torres240) January 13, 2022