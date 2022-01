Juanes reveló su odio por las redes sociales: "Estoy mamado de esta mi..."

enero 4, 2022 - 10:27 am

Juanes, cuyo nombre de pila es Juan Esteban Aristizábal, es un artista que suele mostrar su mejor cara y hasta bromear a menudo, como lo hizo recientemente con su reto de las uvas para Año Nuevo.

Lo llamativo es que, a pesar de que tiene un automóvil que cuenta con la última tecnología entre sus propiedades, el cantante colombiano tiene un fuerte reparo con una herramienta de común uso.

El interprete de canciones como ‘La camisa negra’, ‘A Dios le pido’ y ‘Nada valgo sin tu amor’, entre otros éxitos, reconoció su molestia hacia las redes sociales y justificó sus razones.

El artista colombiano se desahogó en tono jocoso acerca de ese tema a través de un video que publicó desde su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 4,3 millones de seguidores.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. O sea, no es que yo odie las redes sociales porque yo a la gente no la odio. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer”, aseguró.

Juanes afirmó que si bien a su esposa “doña Cecilia”, como se suele referir a Karen Martínez, ama las redes sociales, al igual que a sus hijos, mientras que a él le provoca desgaste por pensar que contenido tendrá que crear en esos espacios.

“Pues claro, es todo el día lo mismo: yo diciendo, qué mier… me invento para… no, estoy mamado de esta mier… no quiero inventarme nada más, me vale ver… las pu… redes sociales, pero a Ceci le encantan las redes sociales”, advirtió, de nuevo.

Martínez le replicó que no solo a ella le gustan estas herramientas sino a muchas otras personas para curiosear, algo en lo que el cantante reconoció hace en ocasiones también, aunque afirmó en tono jocoso que está “muy ocupado” para eso.

A varios artistas como Alejandro Sanz, Mike Bahía, Llane y Wolfine les causó gracia la declaración de Juanes, mientras que otros como el argentino Fito Páez aplaudieron ese mensaje.

Lo cierto es que la publicación del antioqueño tuvo más de 47.100 reacciones positivas luego de 11 horas al aire, al tiempo que logró más de 2.300 comentarios.

Este es el video del cantante colombiano con su explicación con el distanciamiento que tiene con estas herramientas de la tecnología y su alcance en la sociedad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Pulzo