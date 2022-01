Jordan Poole encesta 32 puntos desde el banco en victoria de Warriors sobre Heat (Video)

enero 4, 2022 - 9:36 am

Jordan Poole terminó con 32 tantos, Andrew Wiggins aportó 22 y un mate clave a 4:34 del final en una noche tranquila para Stephen Curry, y los Warriors de Golden State mantuvieron el tipo el lunes para imponerse 115-108 a un Heat de Miami mermado por las bajas.

El as de Miami Jimmy Butler necesitó ayuda para abandonar la cancha a 3:14 del final del tercer cuarto tras hacerse daño en el tobillo derecho luego de una mala caída, lo que dejó un semblante de preocupación en su entrenador, Erik Spoelstra, que ya enfrentaba numerosas bajas. Butler aportó 22 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Curry terminó con su peor anotación de la temporada: nueve unidades. Logró sus primeros puntos gracias a un triple a los 7:45 del segundo cuarto, y rápidamente alcanzó los siete. Anotó 3 de 17 lanzamientos — 1 de 10 desde la línea de tres puntos — y contribuyó con 10 asistencias. Wiggins encestó sus tres primeros tiros de campo y terminó el primer cuarto con 12 tantos.

Kyle Lowry sumó 16 puntos y repartió 11 asistencias para el Heat, pero abandonó el partido tras cometer su quinta falta personal a 43.2 segundos del final del tercer cuarto. Tyler Herro aportó 18 unidades para Miami, que tenía apenas 10 jugadores disponibles. Cinco de las bajas fueron por el protocolo COVID de la liga. El mexicano Juan Toscano-Anderson terminó con dos puntos, un tablero y una asistencia para Golden State.

