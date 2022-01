James Ramos: «El primer cambio que debe efectuar el Sedemat es la eliminación del mínimo tributable»

enero 21, 2022 - 8:38 pm

James Ramos, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Zulia, sostuvo una entrevista con Noticia al Día, donde opinó sobre la creación de la Comisión para la Evaluación, Revisión y Reforma de la Ordenanza de Actividades Económicas de Maracaibo.

Vale recordar que desde el pasado 19 de diciembre, el Consejo Municipal de la entidad, en la vocería de su presidente, Eduardo Vale Cubillan, acordó la citada comisión con el fin de reducir los impuestos a los contribuyentes de la ciudad. El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, asistió a una sesión de la citada Cámara y suministró el documento que tenían algunas premisas de lo que deberían ser los cambios de esta Ordenanza.

Al respeto, Ramos subrayó: «Nosotros desde el Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia, consideramos que ambas iniciativas son positivas para el municipio. Estamos conscientes que Maracaibo, tenía problemas económicos que van más allá del problema del combustible, eléctrico. Existe un problema que se denomina voracidad fiscal, es decir, indistintamente de la capacidad contributiva, la administración tributaria municipal, estaba cobrando impuestos excesivos al sector empresarial».

Indicó que el pasado martes 18 de enero, se dio la primera discusión de la Ordenanza y que, hoy viernes 21-E, se estaría realizando otra reunión con todos los sectores empresariales que se ven afectados o estén interesados. «Sin duda la ordenanza es un clamor del sector empresarial», declaró el experto contable.

Cada actividad tiene una tarifa

Añadió: «No lo veamos como un porcentaje, porque la Ordenanza como tal, tiene un calificador, tiene un código y cada actividad económica tiene una tarifa. La Comisión ha hecho unos ajustes, pero la Cámara de Comercio debe expresar las tarifas, ya que a través de sus estructuras de costos, serían los porcentajes que pueden soportar cada uno de los sectores. Sin embargo, han realizado ajustes, han disminuido el 0.5 a un número importante de la tarifa».

¿Pagarán los pequeños comercios?

En este sentido, comentó: «Sería una diatriba, pues, aunque el marco legal lo establece como legal, el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha cumplido con la tarea de fortalecer la moneda, no ha cumplido con el deseo venezolano de controlar la inflación y eso obliga a que prele un sentido económico más que un sentido legal en la Ordenanza y eso se tiene que entender, pues, de no ser así, prácticamente, iríamos a un quiebre técnico de todas las Alcaldías del país», agregó el Contador Público.

En relación al porcentaje que se pretende disminuir y si ese monto alcanzaría para beneficiar a la ciudad, el Ramos señaló: «En este sentido, entramos en una dicotomía, porque tenemos una gestión que quiere hacer obras y tenemos una Ordenanza que solicita bajar las tazas para que los comerciantes suban las santamarías y tiene que haber un equilibrio. El Sedemat, tiene que buscar la forma de compensar esa voracidad».

Cambios importantes

Asimismo, señaló que el primer cambio que debe efectuar el Sedemat, para los pequeños comerciantes, es la eliminación del mínimo tributable, ya que eso se convirtió en una guillotina, sostuvo. «Obligaban a los empresarios a pagar sin estar trabajando y por más que la ley lo contemplara, era contraproducente para el ciudadano. El mínimo era el equivalente de 1 a 5 petros, no tiene sentido «, recalcó.

Para finalizar, hizo un llamado a todos los sectores, ya que el Gobierno, desde el Ejecutivo y Legislativo, dieron un paso al frente en relación al tema. «Nosotros consideramos que ahora el lado empresarial también tiene que formar parte y desarrollar un papel importante en este medio. Nos preocupa como gremio es la informalidad y la evasión, pues eso se convirtió en una estrategia para que las empresas subsistieran y eso es grave. Muchos se han unido a esta nueva propuesta que queremos se extienda a toda la población».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Greily Núñez

Noticia al Día