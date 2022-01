Impresionante accidente en el Rally Dakar (+Video)

enero 5, 2022 - 4:30 pm

En cada edición del Rally Dakar siempre existe una cuota de accidente por los difíciles terrenos que los pilotos deben atravesar a medida que va avanzando la competencia. Para la edición celebrada este año con epicentro en Arabia Saudita, el desierto de Rub al-Jali presentó unas postales impresionantes con sus imponentes dunas, pero también algunos problemas para los conductores con los constantes cambios de altura a causa de la enorme cantidad de arena.

Durante el día 4 del evento, Benediktas Vanagas no calculó bien mientras aceleraba y terminó protagonizando el vuelco de la jornada. “No sé qué pasó. Todo venía bastante normal y de la nada estábamos girando en el aire”, explicó el piloto minutos después del accidente. Lo cierto es que tanto la cámara del helicóptero como de los aficionados presentes pudieron capturar el momento en el que el auto del nacido en Lituania quedó en el aire e impactó contra el suelo dejándolo fuera de la etapa.

El experimentado competidor de 44 años despegó con su Toyota Hilux T1+ y flotó durante algunos instantes antes de que su vehículo se estrellara contra la arena a varios de metros de distancia. “Nuestro Dakar ha terminado… No recibí información sobre los obstáculos mientras iba a velocidades extremadamente altas”, intentó explicar Vanagas. “No tengo nada que reprocharle a Filipe Palmeiro”, añadió sobre su compañero. El dúo no tuvo otra alternativa que retirarse y no estarán en el inicio de la etapa 5 este jueves alrededor de Riad.

Mientras el gran incidente de la jornada distraía a los espectadores, Yazeed Al-Rajhi dominó el día en la categoría autos y se llevó el primer puesto. Si hay algo que caracterizó el tramo fue la paridad que existió entre los primeros cuatro en llegar: Nasser Al-Attiyah apareció en la meta a los 14 segundos, Sébastien Loeb arribó 39 segundos más tarde que el caratí y el español Carlos Sainz, tan sólo 1:06 después que sus competidores. El piloto francés se mantiene a la retaguardia a la espera que el Príncipe se equivoque y así arrebatarle el primer lugar.

Vale recordar que el siete veces campeón del Rally Dakar tuvo problemas durante la etapa 3, cuando se quedó sin tracción de las ruedas delanteras. Quien sigue acumulando decepciones y alejándose cada vez más del pelotón de arriba es Stéphane Peterhansel. Una vez más tuvo que detenerse en el medio del desierto para hacer una larga reparación por la rotura del amortiguador de la rueda trasera izquierda que lo dejó muy relegado en la tabla de posiciones.

