HRW alerta sobre «limitaciones» a venezolanos para obtener visados en Ecuador

enero 17, 2022 - 3:03 pm

Venezolanos en Ecuador se enfrentan a diferentes «trabas» para obtener la regularización en el país, según lo expone el informe correspondiente a 2021 de Human Rights Watch (HRW)

Human Rights Watch (HRW) aseguró que los venezolanos, que superaron los 451.000 en septiembre, siguen experimentando «limitaciones» para obtener visados en Ecuador.

La entidad afirma que pese a que el país es uno de los más garantistas de la región en cuanto a la protección de migrantes y refugiados, aún existen trabas que impiden a los venezolanos permanecer de forma regular, especialmente por el costo elevado de los trámites.

El informe anual de HRW, correspondiente a 2021, también expone la precaria situación en las cárceles, la inseguridad y las restricciones de derechos o limitada protección a mujeres, niños y refugiados en Ecuador.

«Las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados siguen siendo graves preocupaciones», reza el reporte de la ONG.

In Ecuador, poor prison conditions, security agencies’ use of force, restrictions on women’s and girls’ access to reproductive health care, and limited protection of children’s and refugee rights remained serious concerns. #Rights2022 https://t.co/hZEfOhsTGw pic.twitter.com/Eggr05cgGb

— Human Rights Watch (@hrw) January 16, 2022