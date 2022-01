Horóscopo: Esto te deparan los astros este lunes, 31 de enero

enero 31, 2022 - 5:30 am

El día de hoy debes estar muy atento al mensaje de los astros. Tu signo zodiacal te hará saber todo lo que te espera para este lunes, en el trabajo, en el amor y en cuanto a la fortuna.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu personalidad emanará un magnetismo especial que atraerá, decidirás utilizar este encanto y no dejar pasar las oportunidades románticas que se te están presentando. Infórmate bien antes de hacer inversiones porque si actúas por impulso te podrías arrepentir, por el momento te conviene esperar, se te presentarán nuevas alternativas. Número del éxito, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus problemas sentimentales se centran en tu falta de decisión, trata de analizar bien que es lo que realmente quieres, escucha a tu corazón y no te arrepentirás. Laboralmente pasas por un periodo tranquilo que te dará el tiempo suficiente para poder avanzar con nuevos proyectos, aprovéchalo al máximo. Número del éxito, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La soledad que estas viviendo es por que no te quieres aventurar a empezar un nuevo romance, no tengas miedo a experimentar otras emociones, el amor tiene diversos matices y puede darte muchas satisfacciones. Te propondrán un corto viaje que te beneficiará muchísimo, no dudes en aceptar, un cambio de clima te esta haciendo falta. Número del éxito, 13.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Este será el momento ideal para replantearte ciertas actitudes y comportamientos del pasado que no te han beneficiado sentimentalmente, tienes demasiado por ofrecer pero debes decidirte a expresarlo. La situación económica que atraviesas actualmente no es buena y no tendrás más remedio que hacer ajustes temporalmente en tus gastos. Número del éxito, 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te sentirás plenamente correspondido, sabrás fusionar perfectamente ternura y pasión al momento de entregar tus sentimientos, un día maravilloso te espera. Habrán novedades en tu centro laboral que te darán la posibilidad de conseguir mejores ingresos económicos, no te detengas ante los obstáculos y sigue luchando por alcanzar tus metas. Número del éxito, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: En las relaciones sentimentales y personales habrán algunas molestias que te conviene aclarar de inmediato, con mucha diplomacia lograrás recuperar la armonía que se estaba perdiendo. Estarás un tanto inquieto por las evaluaciones que se vienen haciendo en tu centro laboral, no te preocupes, obtendrás felicitaciones por tu desempeño. Número del éxito, 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy podrás conocer claramente el carácter de la persona que amas porque pasarás mucho más tiempo a su lado, las atenciones que te dedicará te harán saber lo importante que eres en su vida. Organízate mejor, tendrás que postergar algunos planes por falta de tiempo, pero tu trabajo no se verá afectado. Número del éxito, 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dejarás aflorar tu generosidad, tu vida sentimental se vera fortalecida y renovada, no has tenido muchas oportunidades para demostrar tu amor, pero hoy lo harás. Te sientes realmente saturado con todo el trabajo que se te ha acumulado, la única salida será delegar algunas responsabilidades, te va a ir mejor. Número del éxito, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estas encerrándote en tu propio mundo por temor a sufrir, ese miedo no te deja conocer verdaderamente a las personas, cambia de actitud y poco a poco te darás cuenta que hay cosas muy buenas para ti. Te costará mucho esfuerzo recuperar el tiempo perdido, no trates de encontrarle errores al trabajo de los demás preocúpate solo por el tuyo. Número del éxito, 1.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El alejarte temporalmente del ser amado será una buena decisión, tus problemas sentimentales están desgastando cada vez más tu relación, y en estos momentos es necesario darse una tregua. Antes de aventurarte a realizar un nuevo proyecto o negocio debes analizar bien que tan productivo puede ser. Número del éxito, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Para mejorar las cosas en el amor tienes que mirar más adentro, no solo tuyo si no también de la persona que quieres, encontrarás cosas que te desconcertarán pero que a la vez serán muy interesantes. Nuevas oportunidades laborales se te presentarán, antes de aceptar deberás cumplir con los compromisos que tienes pendientes, organízate mejor. Número del éxito, 19.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Confía en tu intuición a la hora de tomar decisiones sentimentales y presta mayor atención a tu relación de pareja, esa persona necesita que pongas un poco más de tu parte. No debes hacer caso a comentarios mal intencionados de personas que no buscan tu beneficio, tu trabajo será tu mejor carta de presentación. Número del éxito, 9.

Bolivia.com