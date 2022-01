Heat, con 22 triples, sorprendió a Suns en la NBA (Video)

enero 9, 2022 - 12:05 pm

Tyler Herro estuvo encendido al anotar 33 puntos, y el diezmado Heat de Miami aplastó 123-100 a Suns de Phoenix, líderes de la NBA, el sábado en el Footprint Center.

Duncan Robinson logró también su mejor cifra de la temporada, con 27 unidades, en una noche en que el Heat encestó el 50% de sus triples. Miami empató un récord de la franquicia, al acertar 22 de 44 disparos detrás del arco.

Robinson tuvo en particular una noche espectacular, con ocho triples en 16 intentos, incluido un par en el último cuarto, para apagar una reacción fugaz de los Suns. Herro brindó un partido sensacional, con 12 encestes en 20 disparos, incluidos tres triples. Añadió cinco rebotes y tres asistencias.

Once jugadores del Heat estaban en la lista de inactivos, incluido el base estelar Jimmy Butler. Ello no impidió que Miami tuviera un buen comienzo, al acertar el 52% de sus tiros en el primer cuarto para tomar una ventaja de 33-29.

Miami Heat jugará su próximo partido el miércoles ante Atlanta Hawks en el State Farm Arena, entretanto Phoenix Suns medirá a Toronto Raptors el martes en el Scotiabank Arena.

Herro: 33 PTS, 5 REB, 3 3PM

Robinson: 27 PTS, 4 REB, 8 3PM@raf_tyler and @D_Bo20 combine for 60 PTS off the bench as the @MiamiHEAT roll to the win in the desert 🔥 pic.twitter.com/glWtmRIkZZ

— NBA (@NBA) January 9, 2022