Hallan en la Antártida la mayor colonia de peces del planeta

enero 16, 2022 - 12:11 pm

Científicos alemanes han descubierto un ecosistema único y desconocido hasta ahora mientras estudiaban las corrientes oceánicas en el mar de Weddell, en la Antártida: una colonia de desove de unos 60 millones de peces de hielo.

Son peces con una gran cabeza y la sangre clara. Son los únicos vertebrados que no tienen glóbulos rojos. Para sobrevivir a las bajas temperaturas, el cuerpo del pez hielo produce una proteína anticongelante que impide el crecimiento de los cristales de hielo.

La colonia cubre un área de más de 240 kilómetros cuadrados y es una concentración de nidos de peces de unos 15 centímetros de profundidad y 75 centímetros de diámetro y forrados con pequeños guijarros en círculo. Por término medio, los nidos están separados por 1,7 metros y cada uno contiene entre 1.500 y 2.500 huevos.

La colonia de anidación fue descubierta por primera vez en febrero de 2021 por el buque de investigación polar alemán Polarstern, que inspeccionó el fondo marino a medio kilómetro por debajo del barco. Utilizaba un sistema de cámaras del tamaño de un coche acoplado a la popa, que transmitía imágenes a la cubierta mientras estaba remolcado. El descubrimiento de este grupo de nidos de peces, separados del lecho marino por un círculo de rocas, fue una completa sorpresa para los investigadores.

Después de tan singular hallazgo, los investigadores realizaron cuatro expediciones más, que revelaron el enorme tamaño de la colonia de nidificación y su sorprendente uniformidad. Además, los científicos descubrieron que la mayoría de los nidos están custodiados por peces adultos. Ahora han instalado dos sistemas de cámaras en el mar para vigilar la colonia. Se espera que estas fotos proporcionen más detalles sobre el ecosistema de los nidos de peces.

Researchers find breeding colony of about 60 million active #icefish nests in Antarctica’s southern Weddell Sea, the largest ice fish breeding colony on record. Learn more in @CurrentBiology: https://t.co/Ejp6CB19JC@seabedbiologist pic.twitter.com/ybTj8sVPyf

— Cell Press (@CellPressNews) January 13, 2022