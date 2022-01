Guaidó: Es el momento de corregir errores y rendir cuentas al país

enero 23, 2022 - 12:43 pm

Juan Guaidó, en acto solemne a propósito del 64 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, habló de la necesidad de corregir errores y rendir cuenta al país.

El dirigente político cuestionó que la negociación política en Venezuela esté sujeta a la libertad de un empresario colombiano. «Álex Saab está preso y no es excusa para no sentarse en una mesa de negociación. En ningún momento hablamos de intervenir la justicia, porque eso es independiente…, así que nos corresponde decir la verdad…, no sigan diciendo mentiras que el país no se las cree».

Mencionó que Saab es un empresario del estado nacido en otro país y que el Gobierno intenta hacer ver como un venezolano.

Acusó al presidente Nicolás Maduro de la tragedia que viven miles de venezolanos migrantes, que cada día se enfrentan a nuevos obstáculos para salir del país.

«Nuestro rol es recuperar la democracia, ejercer soberanía, denunciar crímenes de lesa humanidad, seguir el ejemplo de Bolívar, los venezolanos no quieren ser colonias de Cuba y Rusia», recalcó con respecto a la presencia de supuestos militares de países extranjeros en el país.

«No podemos pasar el 2022 dividiéndonos, tenemos que unificarnos…», puntualizó mientras que convocó a la juventud venezolana a marchar de manera pacífica el 12 de febrero para exigir elecciones justas en el país.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día