Grizzlies frenó racha de Lakers con su novena victoria corrida

enero 10, 2022 - 2:05 pm

Los Grizzlies de Memphis batieron un récord de franquicia con su novena victoria seguida, en la que Ja Morant aportó 16 puntos y un espectacular bloqueo para ganar el domingo 127-119 a los Lakers de los Ángeles.

Desmond Bane sumó 23 puntos Jaren Jackson Jr. añadió 21 y Memphis ganó su 12mo juego en 13 partidos fuera de casa. El bloqueo de Morant llegó en el primer cuarto, cuando saltó desde detrás de Avery Bradley cuando intentaba hacer una bandeja, atrapó el balón con las dos manos y lo hizo rebotar en el cristal.

Morant también hizo una clavada en un alley-oop con Bane en el tercer cuarto y estuvo cerca de golpearse la cabeza con el aro, tras haberse quedado en la banca durante el juego contra los Clippers el día anterior por molestias en el muslo.

LeBron James anotó 23 de sus 35 puntos en la primera mitad. Encestó 14 de 19 tiros y añadió siete asistencias. Adelantó a Oscar Robertson (9.887 asistencias) para ocupar el séptimo puesto en la lista de más asistencias en la historia de la NBA. Los Grizzlies cortaron la racha de cuatro triunfos de los Lakers.

LeBron tied and passed Oscar Robertson on the all-time assists list with these two dimes! #NBA75 pic.twitter.com/D79wsWDOZe

— NBA (@NBA) January 10, 2022