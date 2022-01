Golpeó brutalmente a su novia porque no le parecía atractivo Cristiano Ronaldo

enero 27, 2022 - 3:42 pm

En Sunderland, Reino Unido, un hombre arremetió violentamente contra su pareja después de que esta dijera que encontraba a su exnovio más atractivo que al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, según informan medios locales.

El Tribunal de la Corona de Newcastle escuchó recientemente que Ross Flynn, de 31 años, que ahora ha sido calificado de «alto riesgo» para futuras parejas, fue detenido y puesto en libertad bajo fianza, pero volvió a atacar a la misma mujer menos de dos meses después.

El pasado 14 de junio, después de una noche en un bar, la pareja estaba viendo videos de fútbol cuando Flynn le preguntó a su novia: «¿Te atrae más Cristiano Ronaldo o tu expareja?». La mujer respondió que no le atraía el futbolista, Flynn se enfadó y le propinó un fuerte golpe en el lado izquierdo de la mandíbula. Posteriormente, se dirigieron al dormitorio donde, donde la agresión continuó y la víctima fue golpeada en repetidas ocasiones.

«Mi ex antes que él se suicidó y le dije que no me parecía atractivo Cristiano Ronaldo, así que le dije que mi ex. Le dije que Cristiano Ronaldo no es mi tipo», comentó la víctima a los agentes de Policía.

Asimismo, el pasado 2 de agosto la pareja se enzarzó en una discusión durante la cual Flynn pateó a la mujer en la cara, causándole una fractura y desviación en el hueso nasal, así como varios hematomas.

El acusado admitió haber tenido un comportamiento controlador, dos cargos de daños corporales reales, daños criminales y no haberse entregado al tribunal. La juez Sarah Mallet lo condenó a cuatro años de prisión con un año más de libertad condicional.

RT