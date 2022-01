Gobierno de Biden ratificó reconocimiento a Juan Guaidó y a la AN electa en 2015 (+comunicado)

enero 4, 2022 - 8:26 pm

Este martes 4 de enero, durante una sesión extraordinaria, el gobierno de Joe Biden ratificó el reconocimiento a la Asamblea Nacional legítima, electa en 2015 y al líder opositor Juan Guaidó, a quien le ratificaron su continuidad.

El gobierno de los Estados Unidos emitió el siguiente comunicado:

Reconocimiento de Estados Unidos a la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015 y al presidente interino Guaidó

Estados Unidos sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 elegida democráticamente como la última institución democrática que queda y a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Celebramos el acuerdo alcanzado para extender la autoridad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del presidente interino Guaidó como su presidente.

Estados Unidos apoya al pueblo venezolano en su deseo de una restauración pacífica de la democracia a través de elecciones libres y justas. El patrón de represión política del régimen de Maduro, los abusos desenfrenados de los derechos humanos, así como las severas restricciones a los actores políticos y de la sociedad civil y la libertad de expresión le han robado al pueblo venezolano la autodeterminación democrática. Apoyamos los esfuerzos de la Plataforma Unitaria y otros actores para establecer el orden democrático y el estado de derecho en Venezuela.

Hacemos un llamado a Nicolás Maduro para que se reincorpore a las negociaciones en México, y que lo haga de buena fe en beneficio del pueblo venezolano. Continuaremos trabajando con una amplia gama de socios venezolanos e internacionales utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para presionar por la liberación de todos los detenidos injustamente por razones políticas, la independencia de los partidos políticos, el respeto a la libertad de expresión y otros derechos humanos universales. derechos humanos y el fin de los abusos contra los derechos humanos. Trabajaremos con otros miembros de la comunidad internacional para fomentar las condiciones propicias para la realización de elecciones libres y justas en Venezuela y para apoyar los objetivos de las negociaciones en México.

Apoyamos los esfuerzos para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela a través de la cooperación internacional. Desde 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de $ 1.9 mil millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para ayudar a los venezolanos tanto dentro de Venezuela como a los que se vieron obligados a huir en toda la región.

The U.S. continues to recognize the 2015 National Assembly as the last remaining democratic institution & @jguaido as Venezuela’s interim president. We call on Nicolás Maduro to reengage in the negotiations in Mexico for the good of the Venezuelan people. https://t.co/kB0gENtUyx

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 4, 2022