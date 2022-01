Ferrari quiere extender su contrato con el piloto español Carlos Sainz

enero 7, 2022 - 1:31 pm

El equipo Ferrari y el piloto español Carlos Sainz planean abrir pronto las negociaciones para extender su vínculo más allá de su actual expiración, en 2024, según informó este viernes el portal de la Fórmula 1.

Sainz, de 27 años, tuvo un sobresaliente rendimiento en su primera temporada con Ferrari, al acabar quinto en el Mundial, lo que convenció a la Escudería de Maranello (Modena, norte) en estudiar ya una mejora de contrato para el español.

Cuatro veces en el podio en la última temporada, Sainz formó una excelente pareja con el monegasco Charles Leclerc. El director general de Ferrari, Mattia Binotto, reconoció el pasado diciembre que le gustaría «sentarse con Sainz» para estudiar una renovación de contrato, aunque destacó que todavía no había «empezado a negociar».

Se mostró convencido de que las negociaciones será simples, pues ambas partes están satisfechas por el trabajo desarrollado. «Esto será parte del invierno. Nos vamos a sentar, no hay duda, e intentaremos encontrar un acuerdo», afirma.

Además, confirma lo que es un secreto a voces, y es que en Ferrari están más que felices con el rendimiento de Sainz en su primera temporada. «Lo ha hecho muy bien y estamos contentos por cómo se ha integrado, y por su rendimiento en pista y durante cada fin de semana», sentencia el jefazo de Ferrari.

Ferrari are looking to open contract talks with Carlos Sainz after an impressive first season in red 👀#F1 https://t.co/6EX40MqGHq

— Formula 1 (@F1) January 7, 2022