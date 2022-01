Fernando Batista: “Pekerman me dijo que yo podría ser su sucesor en la Vinotinto”

enero 4, 2022 - 4:46 pm

Fernando »Bocha» Batista, actual asistente de José Néstor Pekerman en la selección absoluta de fútbol de Venezuela, declaró este martes en un programa emitido por el canal deportivo TyC Sports, que el entrenador argentino le dijo que en un futuro próximo Batista podría ser su sucesor al mando de la Vinotinto.

“Él me dijo que no sabía cuántos años más estaría dirigiendo, y que su continuidad la podría seguir yo. Eso me motivó. Son cuatro años y quizás el día de mañana me convierto en el técnico de una selección”, señaló Batista, haciendo referencia a que esa conversación fue uno de los motivos por los que aceptó dejar su cargo como coordinador de las Selecciones Juveniles de Argentina, para acompañar al entrenador colombiano en su nueva etapa al mando de la Vinotinto.

El pasado 30 de noviembre de 2021, Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), presentó a José Pekerman como el nuevo director técnico de la selección de fútbol de Venezuela, quien sustituyó a Leo González, entrenador interino que ocupó el cargo tras la marcha del portugués José Peseiro.

🇻🇪🚨 Fernando ''Bocha'' Batista, asistente de José Pékerman en la #Vinotinto, habló en @TYCSports. ''José me dijo: yo no sé cuánto más voy a dirigir. Por ahí, mi continuidad serás vos''. ¿Qué opinas de las declaraciones del argentino?pic.twitter.com/PASvJO5oI6 — Pasión X El Deporte (@pxd_ve) January 4, 2022

