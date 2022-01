Falleció Paco Gento, leyenda del Real Madrid

enero 18, 2022 - 10:17 am

El Real Madrid anunció este martes la muerte a los 88 años de edad del mítico Paco Gento, único jugador de la historia del fútbol en haber ganado seis Copas de Europa.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Francisco Gento, presidente de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial», afirmó el club en un comunicado.

Conocido como la ‘Galerna del Cantábrico’ por el viento que azota la costa de su Cantabria natal, este rápido extremo izquierdo jugó 18 temporadas en el Real Madrid entre 1953 y 1971, siendo el hombre que más títulos ha ganado con el equipo blanco.

Destacan en su palmarés seis Copas de Europa, cinco de ellas consecutivas (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966), un hito sólo logrado por él. A estos trofeos se unen 12 Ligas, 2 Copas de España, 1 Copa Intercontinental, 1 Pequeña Copa del Mundo de Clubes y 2 Copas Latinas.

El equipo blanco anunció que la capilla ardiente del jugador se instalará en la tarde de este martes en el palco del honor del estadio Santiago Bernabéu, donde permanecerá abierta hasta las 21h00 GMT.

Permanecerá abierta en la mañana del miércoles para todos aquellos que quieran darle su última despedida y posteriormente, Gento será enterrado en su pueblo natal de Guarnizo (norte), en la más estricta intimidad.

Gento, que jugó 600 partidos y marcó 182 goles, fue uno de los artífices del Real Madrid de los años 1950 y 1960, que contó con otros nombres de envergadura como Alfredo Di Stéfano o el francés Raymond Kopa.

«Aparte de sus espectaculares condiciones como jugador, fue el nexo de unión entre dos generaciones legendarias en el Real Madrid: la de las cinco primeras Copas de Europa y la del equipo ‘yé-yé'», afirmó el Real Madrid. «Los madridistas y todos los aficionados al fútbol le recordarán siempre como uno de sus grandes mitos», insistió el club merengue.

Además de su gran recorrido en el Real Madrid, Gento también fue 43 veces internacional con la selección española con la que disputó los Mundiales de 1962 y 1966, y aunque participó en el camino de la Roja a la final de la Eurocopa de 1964 no participó en la misma, ganada a la URSS (2-1).

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comunicó la muerte de la leyenda blanca al equipo, que guardó un minuto de silencio en homenaje a Gento antes del entrenamiento de este martes.

«Esta mañana ha fallecido una leyenda de este club, Paco Gento. Ha pasado 18 años en este club ganando 6 Copas de Europa y 12 Ligas. Entonces, lo recordamos con respeto y un minuto en su memoria», dijo Ancelotti, en un vídeo difundido por el equipo merengue.

La muerte del Gento ha suscitado rápidamente un sinfín de reacciones de condolencia desde todos los ámbitos del deporte y la sociedad española, principalmente a través de las redes sociales.

«El deporte español recuerda hoy a Paco Gento, la Galerna del Cantábrico, querido y respetado dentro y fuera del terreno de juego. Ejemplo de talento y entrega en la selección y en el Real Madrid, es el único futbolista con seis Copas de Europa», escribió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su cuenta oficial de Twitter.

«Hoy ha fallecido Francisco Gento, leyenda del fútbol español. Nuestro más sentido pésame a toda su familia y en especial a nuestro jugador Marcos Llorente (sobrino nieto del fallecido)», publicó el Atlético de Madrid.

Otro mito del madridismo, José Miguel González ‘Michel’ lo ensalzó como «el futbolista español referente de muchas generaciones y poco ponderado. No te podrás ir en silencio como te gustaba vivir; eras tan grande que te recordamos al máximo nivel personal y futbolístico. Balón de Oro universal».

«Sus innumerables títulos con el Real Madrid y sus participaciones en la Copa del Mundo de 1962 y 1966 quedarán siempre en el recuerdo», escribió la FIFA en su cuenta oficial de Twitter.

🙏 Our thoughts and prayers are with the family and friends of the great Paco Gento.

🏆 A veteran of two FIFA World Cups and the only man in history to win six European Cups, Gento's loss will be mourned by the football community.@realmadriden | @SeFutbol

— FIFA.com (@FIFAcom) January 18, 2022