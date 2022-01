Falleció la actriz Joan Copeland a los 99 años

enero 5, 2022 - 5:09 pm

La actriz estadounidense Joan Copeland, recordada por sus numerosos papeles en obras de Broadway y en conocidas series de televisión, falleció el martes en Nueva York a los 99 años, según informaron varios medios este miércoles.

Su hijo, Eric Kupchik, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, apuntando que Copeland murió mientras dormía en su domicilio de Manhattan, sin que se conozca por ahora la causa del fallecimiento.

La actriz, hermana del dramaturgo Arthur Miller, eligió Copeland como apellido artístico para desmarcarse de él cuando debutó en Broadway en 1948 con la obra «Sundown Beach».

«No quise (usar) Miller por razones obvias, no quería aprovecharme del nombre de mi hermano», explicó en una entrevista con The New York Times en 1981.

EFE