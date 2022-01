Falleció José Curiel por complicaciones con el covid: Exgobernador de Falcón y exministro en el gobierno de Caldera

enero 9, 2022 - 11:23 am

Este domingo 9 de enero se conoció el fallecimiento de José Curiel Rodríguez, exgobernador del Estado Falcón, exministro de Obras Públicas en el gobierno de Rafael Caldera y exdiputado al Congreso Nacional.

«Hoy ha partido de este mundo el Ing. José Curiel, figura destacada de la democracia cristiana venezolana, ex ministro, ex gobernador y ex parlamentario. Deja una valiosa hoja de servicios al país. Hago llegar mis condolencias a toda su apreciada familia. QEPD», expresó el exgobernador del Táchira César Pérez Vivas.

Según reseña El Pitazo, Curiel Rodríguez estaba recluido en una Clínica en Caracas, luego que fuera diagnosticado con covid-19, su deceso se produjo la noche de este sábado, producto de las complicaciones derivadas por este virus.

A través de las redes sociales, destacados políticos del país lamentan esta pérdida, además de resaltar el trabajo desempeñado y su calidad humana, extendiendo palabras de condolencias a sus familiares.

José Curiel Rodríguez era ingeniero civil, militó en el partido social cristiano Copei, fue Ministro de Obras Públicas en Venezuela (1969- 1973), durante esta gestión se lograron importantes obras para el estado Falcón, como la construcción del hospital general de Coro y la primera etapa de la carretera Coro- Punto Fijo, la única que comunica a la Península de Paraguaná con el resto del país. También se logró la construcción del aeropuerto internacional Josefa Camejo y la del puerto Muaco para el servicio de ferrys con las Antillas Holandesas; entre otros.

Fue diputado al Congreso Nacional y Gobernador del estado Falcón en el período 1996-2000. Impulsó múltiples proyectos como el desarrollo del Sur, masivos planes de vivienda, el Metro de Caracas, la ley de Política Habitacional y la Zona Libre de Paraguaná. Actualmente miembro del Consejo Superior de la Democracia Cristiana.

Hoy ha partido de este mundo el Ing. José Curiel, figura destacada de la democracia cristiana venezolana, ex ministro, ex gobernador y ex parlamentario. Deja una valiosa hoja de servicios al país. Hago llegar mis condolencias a toda su apreciada familia. QEPD. — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 9, 2022

TOMAR NOTA Un profundo dolor la noticia d la muerte, a la media noche d ayer,sábado 08 d enero,d JOSE CURIEL RODRIFGUEZ,el ministro estrella del primer gobierno de RC.Mi amigo y compañero d luchas políticas. Un venezolano excepcional. Caracas recibio su amor en obras q perduran. https://t.co/bXlnTQH6k3 pic.twitter.com/zOEQKYHtZq — julio cesar guerrero (@julioce36779484) January 9, 2022

Murió un hombre bueno y empleado público eficiente y honrado. José Curiel Rodriguez, copeyano, coriano, Ministro de obras públicas, gobernador de Falcón, precandidato presidencial. Uno de esos venezolanos difíciles de conseguir en estos tiempos de baja nobleza humana.

QEPD. — Homero Boscan (@homeroboscan) January 9, 2022

Mi pesar por el lamentable fallecimiento de JOSÉ CURIEL, un venezolano preocupado por la suerte de su país y con una trayectoria política impecable. Mi oración por su descanso eterno. pic.twitter.com/tNyKOFjiAA — Victor Maldonado C. 🇻🇪 (@vjmc) January 9, 2022

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día