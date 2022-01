Estos son los puntos de recolección de firmas para el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro

enero 22, 2022 - 6:13 pm

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este sábado en su página web los 1.200 puntos para la recolección de las firmas que activarán el referéndum revocatorio contra la gestión del presidente Nicolás Maduro. Así lo informa una nota de Monitoreamos.

Este viernes el ente electoral anunció los términos y condiciones para la recepción de las manifestaciones de voluntad de los electores interesados en solicitar un referendo revocatorio contra Maduro, donde se impone la recolección del 20% de las firmas para el 26 de enero.

Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error.

Sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección, que se definirán entre mañana sábado 21 y el lunes 23 de enero.

El proceso se llevará a cabo sin auditoría del software que garantice integridad e inviolabilidad del proceso.

Sin tiempo para nombrar testigos en los 1.200 puntos.

Sin medias de bioseguridad. De haber convocatoria, habría colas de 300 personas en pleno pico de la variante ómicron.

Por otra parte, el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) -principal organización solicitante- expresó durante una rueda de prensa que “el 26 de enero es un espejismo que crearon para generar un aborto al proceso revocatorio que se debe activar. No es prudente exponer a la población a largas filas a un esfuerzo que no redundará en el avance del proceso. No vamos a desistir del derecho, pero queremos que el CNE revierta la disposición anunciada”.

