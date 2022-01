Este es el comunicado oficial de la Fuerza Fronteriza Australiana que expulsó a Djokovic (+Foto)

enero 5, 2022 - 7:00 pm

El gobierno de Australia ha impedido finalmente el ingreso al país del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al no tener en regla el visado y “no cumplir” la exención médica por la que se le había autorizado un día antes a disputar el Abierto ‘aussie’, primer ‘Grand Slam’ de la temporada.

“La ABF (por sus siglas en inglés) puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa”, confirmó la Fuerza Fronteriza Australiana mediante un comunicado. “Los no ciudadanos que no tengan una visa de entrada válida o cuya visa haya sido cancelada serán retenidos y expulsados de Australia”, indicaron en el escrito que fue publicado en el sitio oficial.

De esta manera, el número uno del tenis mundial deberá abandonar

el país de inmediato y no podrá defender el título en el Abierto de Australia, previsto a partir del 17 de enero en Melbourne. Resta saber si, mientras sus abogados buscan revertir esta decisión, Nole aguardará en el aeropuerto o pedirá algún tipo de alojamiento por parte del gobierno australiano.

El comunicado completo de la ABF:

La Fuerza Fronteriza de Australia continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada.

La ABF puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa.

Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia.

La ABF puede confirmar que Djokovic tuvo acceso a su teléfono.

Por su parte, en concordancia con el escrito publicado por la ABF, el Ministro de Salud, Greg Hunt, informó en diálogo con Canal 7 que el número 1 del ranking ATP “falló en proveer la evidencia necesaria para los requisitos de entrada a Australia”. Mientras que el primer ministro australiano, Scott Morrison, compartió un contundente comunicado en su cuenta de Twitter:

“Las reglas son reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas reglas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo por COVID, seguimos estando atentos”.

Novak Djokovic arribó de un vuelo prodecente de Dubai con un permiso especial de los organizadores del torneo que le permitía jugar pese a no estar vacunado. Sin embargo, permaneció retenido en el aeropuerto Tullamanrien de Melbourne durante ocho horas debido a que hubo un problema con su visado por el cual no pudo pisar el territorio del país oceánico.

El gobierno del estado de Victoria informó que había rechazado una solicitud para patrocinar su visa horas antes de que aterrizara en Melbourne alrededor de las 11.30 p.m. Por ese motivo, apenas descendió del avión el serbio fue escoltado por agentes de la Fuerza Fronteriza rumbo a un cuarto aislado en donde estuvo siendo interrogado sin acceso a su teléfono celular.

El jugador de 34 años quedó en el centro de las críticas porque el martes pasado anunció en sus redes sociales que había recibido permiso especial para disputar el primer torneo importante del circuito de la temporada. “Pasé un tiempo de calidad fantástico con mis seres queridos durante las vacaciones y hoy me dirijo a Australia con un permiso de exención”, escribió en un posteo de su Instagram junto con una foto de sus valijas. Si bien no se aclaró en qué punto se apoyó Nole para exigir esta habilitación especial, los reglamentos plantean cinco argumentaciones posibles para realizar ante el comité de expertos. Sin embargo, tras la confirmación, Nole no podrá renovar su título en la pista rápida australiana.

