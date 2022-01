¿Es posible que le pase al mundo lo mismo que en la serie ‘Mar de la Tranquilidad’?

enero 3, 2022 - 5:45 pm

En la trama de ‘Mar de la Tranquilidad’ la Tierra se quedó sin agua, por lo que mientras los gobiernos buscan una solución los habitantes rinden hasta la última gota.

Corea del Sur vuelve a hacer en una serie una critica social y un pequeño guiño a lo que lamentablemente podría ser el futuro si no se toma una verdadera conciencia ecológica, esa es la premisa cruda de ‘Mar de la Tranquilidad’.

Es una epopeya de ciencia ficción, que representa un intento de recolectar agua en la Luna para saciar la sed de la Tierra que ya está desértica. No hay océanos, no hay mares, no hay ríos, y tampoco lluvia. Todos sueñan con ella.

El tema enfatizado es agresivamente real al punto de cuestionar al espectador sobre el futuro y un intento de llevar a la reflexión ecológica. El primer episodio establece económicamente el estado de las cosas y la lucha por el agua, que es el nuevo oxígeno.

Las mascotas son sacrificadas, pues es tal la escasez que ni para ellos hay una gota y tener siquiera a un cachorro escondido es un delito. El agua se reparte de acuerdo con el estatus social de los destinatarios, diferentes clases que gozan de un privilegio mayor.

Cada cierto tiempo deben acudir con un envase de pocos litros a los puntos distribuidores con una tarjeta que marcan los litros disponibles. Al acabarse la cuota no hay vuelta atrás.

El «Comité Nacional de Medidas de Supervivencia Humana» de Corea del Sur lanza una nueva misión a una estación lunar donde un enigmático evento de víctimas masivas descarriló la investigación sobre el potencial del agua en la Luna y la posibilidad de traerla a la Tierra.

Pese a que la historia está ambienta en 2075 unos 25 años antes pueden presentarse escenarios similares y que, de acuerdo a una publicación de CNN en octubre del 2021, la Organización Meteorológica Mundial advirtió una inminente crisis del agua para 2050.

Esta situación podría alcanzar a más de 5 mil millones de personas en el mundo. El informe alerta que el cambio climático ha intensificado los peligros relacionados al agua en los que hay no solo inundaciones, sino sequías.

