Er Conde nos recuerda cuál es el secreto de la visualización

Benjamín Rausseo, conocido como Er Conde del Guácharo, compartió a través de su cuenta de Instagram, un extracto de una entrevista realizada por Globovisión, en donde muestra cuál es su ancla con la tierra, y el que le recuerda de donde viene y en lo que no quiere convertirse.

El artista y empresario muestra como una caja de zapato lo mantiene enfocado en su pasado, presente y futuro, «esta caja de zapatos me ha permitido a no convertirme en algo que no quisiera, en un hombre déspota y sin humildad».

Asimismo, mencionó lo orgulloso que se siente de su pasado, «porque no importa de donde tu vengas, sino hacia donde quieres ir» y para Er Conde, es ahí donde radica el secreto de la visualización «nadie puede encontrar algo que no sabe como es, si tienes algún sueño o proyecto tienes que visualizarlo y cuando lo alcanzas debes tener tu cajita de zapato para recordar quien eres», enfatizó Rausseo.

