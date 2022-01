En 1969 se inaugura formalmente la Catedral de Nuestra Señora del Cármen en Barquisimeto

enero 14, 2022 - 7:36 am

Un día como hoy pero en 1969 es consagrada y formalmente inaugurada la Catedral de Nuestra Señora del Carmen de Barquisimeto.

Fue el primer proyecto de envergadura construido por Jahn Bergkamp; fue terminada en 1968 y consagrada el 14 de enero de 1969 por el Cardenal José Humberto Quintero Parra, y en la noche recibió a la Divina Pastora.

Es una obra de ingeniería bastante avanzada para su época. Esta catedral nada convencional tiene forma de paraboloide hiperbólico, dos alas unidas a través de una torre central y requirió de extensivos cálculos estructurales así como extremo cuidado y precisión en la construcción.

El techo de la catedral está formado por paneles de acrílico sostenidos por una red de nervios hechos con cables de acero post tensados recubiertos de concreto. Su forma exterior es de una flor boca abajo y posee un campanario externo a la edificación.

Se encuentra en la avenida Venezuela entre avenida Simón Rodríguez y calle 30, en Barquisimeto, capital del estado Lara.

En donde se encontraba la antigua estación del Ferrocarril Bolívar, hoy impone su perfil de inspiración moderna, la nueva Catedral de Barquisimeto, monumento sacro que en su fisonomía arquitectónica se aleja completamente de la imagen de la antigua iglesia colonial. Cuya construcción costo alrededor de 7 Millones de Bolívares.

En 1998 se inició una remodelación a la Catedral en la cual se eliminó el bautisterio, y el techo paso de Tecnoplastico de color azul con poliestireno abajo, a vidrio de seguridad de tipo reflectivo, se hizo el campanario la cual se planeo para su diseño original,al principio la Catedral no tenía el cristo que cuelga sobre el altar, los vitrales eran viacrucis de arte abstracto y la casa parroquial no existía hasta 1992, la cerca perimetral no existía hasta los 90s.

