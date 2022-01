Emiten alerta de tornado en el sur de Florida (+Videos)

enero 16, 2022 - 1:39 pm

Una alerta de tornado se emitió para el sur de la Florida, incluido los condados Miami-Dade y Broward, debido a tormentas severas que se esperan lleguen a la zona este domingo, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología de Miami (NWS Miami).

“Una alerta de tornado está vigente para partes del sur de Florida, incluidos Broward y Miami-Dade, hasta las 3 p.m este domingo. Esto incluye toda el área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale”, detalló en un boletín publicado en Twitter.

Los residentes del Condado Broward también recibieron la alerta mediante un mensaje enviado a los celulares.

NEW: #Tornado watch in effect for parts of South Florida until 3 p.m. ET.

Otras advertencias se habían emitido temprano el domingo para la costa suroeste de la Florida como Naples y Fort Myers.

Los meteorólogos dijeron que las tormentas severas comenzarán al mediodía del domingo en Miami-Dade, Broward y los Cayos de la Florida.

Se esperan ráfagas de viento de más de 45 millas por hora, fuertes lluvias y tornados aislados.

BREAKING: Close view of the Tornado that moved through parts of Fort Myers, Florida this morning. Take a look at the debris in the air…

Permission: Kenneth Cieslak#FLwx #Florida #Tornado @WeatherBug #FortMyers pic.twitter.com/t7Rf76H7In

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 16, 2022