Elon Musk: «Hay un 100% de probabilidad de extinción a menos que los humanos se instalen en otros planetas»

enero 17, 2022 - 8:29 am

El empresario respondió a un tuit sobre un estudio reciente que afirma que hay pruebas de que está en camino un sexto evento de extinción masiva.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha afirmado que todas las especies de la Tierra tienen un «100% de posibilidades» de extinguirse en un evento de extinción masiva a menos que los humanos se conviertan en multiplanetarios.

El empresario hizo la afirmación el sábado en su cuenta de Twitter, escribiendo: «Hay un 100% de posibilidades de que todas las especies se extingan debido a la expansión del Sol, a menos que la humanidad se haga a la vida multiplanetaria».

Musk había respondido a un tuit sobre un estudio reciente, que afirma que hay pruebas de que está en camino un sexto evento de extinción masiva de la biodiversidad global, esta vez causado totalmente por las actividades humanas.

There is a 💯 chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022