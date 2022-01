Elon Musk dice que es más importante hacer un robot este año que vehículos

enero 28, 2022 - 6:42 am

El multimillonario prevé que la compañía podría usar al Tesla Bot en sus propias instalaciones de producción.

El robot humanoide inteligente, en el que trabaja Tesla, podría llegar a convertirse en un producto incluso más importante para el gigante tecnológico que los propios automóviles eléctricos, aseguró este miércoles el director general de la compañía, Elon Musk, informa Bloomberg.

Así lo afirmó el empresario estadounidense de origen sudafricano durante la presentación de los reportes de ingresos cuatrimestrales y anuales de Tesla. Anticipó que los androides equipados con inteligencia artificial (IA) podrían ser de gran ayuda para hacer frente a la escasez de mano de obra.

En un principio, la compañía usaría al Tesla Bot —apodado internamente entre los empleados como ‘Optimus’— en sus propias fábricas, por ejemplo, para el traslado de componentes en la línea de producción, explicó Musk.

«La base de la economía es la mano de obra. Entonces, ¿qué pasaría si ni siquiera tuvieras un déficit de fuerza laboral? No estoy siquiera seguro de qué significa una economía en ese punto. De eso se trata Optimus», comentó.

El robot humanoide de Tesla, equipado con inteligencia artificial y diseñado para realizar tareas repetitivas comunes, fue presentado en agosto del 2021. Se espera que se esté disponible a finales de este año.

Tesla AI Director: 'I believe 'Tesla Bot' is on track to become the most powerful AI development platform' https://t.co/th76trs0KK by @fredericlambert

— Electrek.Co (@ElectrekCo) January 26, 2022