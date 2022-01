El zuliano Cristian Montero se convirtió en el primer venezolano en ser oficial de mesa en la NBA

enero 3, 2022 - 6:40 pm

El nativo de Maracaibo, de 30 años, participó en el partido de la NBA entre Milwaukee Bucks y los Orlando Magic

Cristian Montero se convirtió en el primer venezolano que fungió como oficial de mesa en un encuentro de la NBA. La proeza lograda por el joven oriundo de Maracaibo se concretó el pasado 30 de diciembre en Florida en el partido entre Milwaukee Bucks y los Orlando Magic, en donde el zuliano fue el encargado de llevar las estadísticas del encuentro.

De esta manera, Montero logró escribir una vez más su nombre en las páginas de la historia del baloncesto venezolano, tomando en cuenta que en meses pasados se dio a conocer que, el zuliano era el único venezolano presente en la mesa técnica de la NBA G League.

En palabras enviadas a Noticia al Día el joven maracaibero manifestó sentirse orgulloso de alcanzar este logro en su carrera profesional y de ser parte de la historia del básquet nacional, recordando todos los sacrificios que tuvo que hacer para poder llegar a este punto. “Pocas personas saben todo lo que sacrifiqué pero sobre todo, me preparé para estar aquí. No podía terminar el año de otra manera”, afirmó el joven.

Asimismo, Cristian Montero agradeció a todas las personas, especialmente a su familia por el apoyo recibido en este largo camino en el que ya recoge sus frutos. “A todas las personas que creyeron en mí y me apoyaron en este camino, solo puedo decirles: GRACIAS. No me alcanzará la vida para agradecerles y sé que mis logros son la mejor manera de honrar su apoyo”.

Moreno, de 30 años, confesó que el domingo 26 de diciembre del 2021 recibió un correo electrónico, donde le pedían trabajar como suplente en la mesa técnica para los partidos de Milwaukee Bucks del martes 28 y el jueves 30, donde debía operar el reloj de tiro (24″) y las estadísticas.

«Yo estaba muy tranquilo porque iba a estar de suplente, y regularmente no se trabaja en una mesa técnica, aunque si se recibe el pago como pasa en Venezuela», dijo el criado en el sector Las Lomas en la capital zuliana, que disfruté el juego del martes sin problemas, sin embargo, el miércoles a las 9.47 pm le llegó un texto que decía: «Mañana vas a trabajar y en ese momento debo admitir que me asusté un poco, pero yo solo respondí con un: entendido».

Cristian Montero durmió muy poco de cara su participación en la NBA

«En la noche no pude dormir muy poco, pensando en el día siguiente. Llegué al Amway Center, me senté en la mesa técnica, miraba a mi alrededor y era surreal, solo pensaba en la cantidad de veces que había ido a las distintas canchas en Venezuela, en especial a las de Maracaibo», señaló Moreno, quien jugó baloncesto en su infancia y adolescencia en las escuelas de la Rotaria y la de Guadalupe

«Ese día hubo 15,855 personas a mi alrededor pero no hubo presión de ningún tipo, han sido más de 10 años preparándome para ese momento, mucha preparación y estudio», expresó sobre su desempeño en el juego entre Bucks y Magic. «Durante el juego no me imaginaba que estuviera un partido de la NBA, y dije mañana es que me lo voy a creer», concluyó.

