El último concierto de los Beatles, hoy hace 53 años desde la terraza: La policía trató de detener el show (video)

enero 30, 2022 - 4:07 pm

El tránsito se tuvo que detener porque muchedumbres de personas ocuparon el pavimento al mediodía y desde las ventanas y azoteas de las oficinas cercanas de esta zona de Londres, los oficinistas tuvieron una vista privilegiada de lo que sería la última performance en vivo de Los Beatles.

La policía trató de detener el show, pero la seguridad en la puerta de Apple y las pocas ganas de parte de la policía para cancelar una escena tan extraordinaria, permitieron que ellos tocaran durante 42 minutos.

Comenzaron con un ensayo de ‘Get Back’, luego volvieron a tocar: ‘Get Back’, siguieron con ‘Don’t Let Me Down’, ‘I’ve Got A Feeling’, ‘The One After 909’, ‘Dig A Pony’ (para ésta, un asistente tuvo que sostener en frente de John un papel con la letra de la canción), ‘God Save The Queen’, ‘I’ve Got A Feeling’ (otra vez), ‘Don’t Let Me Down’ (de nuevo) y ‘Get Back’ (una vez más).

Esta versión final de ‘Get Back’ fue interrumpida por la policía y Paul cantó, ‘You’ve been playing on the roofs again and you know your momma doesn’t like it, she’s gonna have you arrested!’ (“Estás tocando en la terraza y a tu mamá no le gusta, ella te va a arrestar!”). Al final de la canción, Maureen Starkey explotó en gritos y aplausos, lo que hizo que Paul vuelva al micrófono y diga: ‘Thanks, Mo!’.

John finalizó el show, y la carrera de Los Beatles en vivo, con sus palabras: ‘I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves and I hope we passed the audition’. (‘Me gustaría agradecer en nombre del grupo y de nosotros mismos y espero que hayamos pasado la audición’).

Get Back, el documental vivo del principio del fin

Tres capítulos, casi ocho horas totales de material inédito sobre los Beatles en manos del reconocido director Peter Jackson. 50 años después aún quedan muchos detalles por develar y este film lo hace de forma minuciosa. Una pieza imperdible para todos los fanáticos que quieran vivir desde adentro la cocina de una de las bandas más importantes de la historia de la música.

468 minutos divididos en tres partes es Get Back que ya está disponible en la plataforma Disney +.

El material había sido originalmente grabado por el realizador Michael Lindsay-Hogg, autor del documental de 1970 Let It Be, para un especial de televisión y un concierto en vivo que acompañaría el lanzamiento de un nuevo álbum, pero que finalmente no vieron la luz.

La docuserie, bajo la mirada del reconocido director Peter Jackson, es exhaustiva y no tiene desperdicio para poder disfrutarla a 53 años del mítico show.

Filo