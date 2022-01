El tenista australiano Nick Kyrgios dio positivo por covid-19

enero 10, 2022 - 11:56 am

El tenista australiano Nick Kyrgios anunció este lunes en Instagram que dio positivo por covid y que no competirá en el torneo de la ATP de Sídney, aunque espera jugar en el Abierto de Australia, que comienza dentro de una semana.

El anuncio se produce en medio de la polémica suscitada en Australia por la entrada de Novak Djokovic en el país para el primer Grand Slam del año. Djokovic no estaba vacunado y un juez ordenó el lunes su liberación tras haber pasado cinco días en un centro para migrantes en Melbourne.

«La razón por la que he tenido que retirarme de Sídney es que he resultado positivo en covid-19. Me siento bien por el momento, sin síntomas», dijo el tenista.

Kyrgios no pudo recuperarse a tiempo de sus problemas físicos que le obligaron a retirarse del Melbourne Summer Set y decidió no competir en el Internacional de Sídney horas antes de enfrentarse al italiano Fabio Fognini(8) en primera ronda.

El australiano indicó en los días previos al torneo de Sídney que había sufrido un malestar similar a los síntomas de la Covid-19 a pesar de que había recibido varios resultados negativos.

Eso sí, el 113 del ránking ATP no descarta su presencia en el Abierto de Australia, que comienza el próximo 17 de enero: «Si todo va bien os veré en el Abierto de Australia», añadió en su comunicado.

