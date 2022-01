El señor está estable: Caso de abuelitos jubilados de la ULA encontrados desnutridos y deshidratados

enero 26, 2022 - 4:12 pm

Una corresponsal de Unión Radio en Mérida, conversó sobre el caso del profesor Pedro Salinas (83 años), quien fue encontrado por los bomberos en estado de deshidratación junto al cuerpo de su esposa Isbelia Hernández (74 años), que falleció presuntamente por un infarto.

Explicó que el profesor ya se encuentra estable y está siendo atendido en el Hospital Universitario de Mérida.

Los médicos relataron que Salinas presentó un cuadro de hipotensión y se desmayó tras darse cuenta de que su esposa había fallecido.

«El profesor se desmayó tras ver a su esposa y no podía pedir auxilio, pasaron varios días y fue cuando sus vecinos alertaron a los bomberos»; dijo el periodista.

Los doctores tratantes también aclararon que permanecer en estado de shock y con hipotensión varios días fue lo que generó que ingresara con «algo de desnutrición».

Salinas está consciente de todo, sin embargo, los médicos han evadido hablar con él sobre la muerte de su esposa porque aún está en shock.

Declaraciones de su nieta

Por otro lado, Delgado aseguró que las declaraciones de la nieta del profesor Salinas se hicieron públicas ayer, y que ella desde España desmiente lo que se ha dicho en redes sociales.

Finalmente, detalló que algunos vecinos indicaron en medios de comunicación que “ellos no estaban pasando hambre ni que estaban desnutridos”. No obstante, comentó que cuando intentó hablar con algunas de esas personas, no recibió respuesta alguna porque temen verse afectados debido a que aún no culmina la investigación del caso.

Con información de Unión Radio