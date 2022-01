El primer buque portacontenedores no tripulado de los ‘huevitos’ japoneses en 2022

enero 26, 2022 - 2:35 pm

La compañía japonesa Mitsui OSK Lines ha anunciado este martes que ha concluido con éxito la primera prueba del mundo de navegación autónoma de un buque portacontenedores no tripulado. El barco en cuestión, denominado Mikage, viajó desde el puerto de Tsuruga, en la prefectura de Fukui, hasta el puerto de Sakai, en la de Tottori, recorriendo una distancia de unos 270 kilómetros y llevando a cabo el amarre con la ayuda de un dron.

La prueba de navegación no tripulada forma parte del proyecto MEGURI2040 dirigido por The Nippon Foundation, que busca reducir el número de accidentes y eliminar la escasez de mano de obra en el transporte marítimo. «Se espera que el sistema de navegación autónomo, el trabajo de asistencia al amarre por drones, el sistema de navegación AR (Realidad Aumentada) para monitoreo en tierra, etc. desarrollados en este proyecto contribuyan a la navegación segura de los barcos y la reducción de la carga de trabajo de las personas en el mar», reza el comunicado de la organización.

El viaje de prueba se desarrolló el 24 y el 25 de enero y pudo completarse sin problemas a pesar de que el portacontenedores tuvo que lidiar con el viento y las olas en el mar de Japón. Los informes sobre la operación detallaron que el barco navegó por una ruta segura, formulada previamente por su sistema autónomo que evita colisiones, analiza posiciones, tipos y velocidad de otras naves o de diferentes obstáculos y escombros.

Por otra parte, el atraque y desatraque del buque se realizó mediante la información recopilada por un sensor especial que calcula distancias y ángulos entre el muelle y el casco. Además, se llevó a cabo el «amarre automatizado» con la ayuda de un dron no tripulado que llevó la línea de elevación hasta el muelle para amarrar el barco con una cuerda, sin ayuda de un trabajador. «A medida que la tecnología avance en el futuro, se espera que esto se convierta en un enfoque alternativo a las operaciones de amarre, que son una gran carga para los marineros», señala el informe.

RT