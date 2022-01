El pelotero Cameron Maybin anunció su retiro de las Grandes Ligas con tan solo 34 años

enero 4, 2022 - 1:17 pm

jardinero veterano Cameron Maybin se retira de Grandes Ligas después de 15 temporadas, anunció el propio jugador en las redes sociales el lunes.

Maybin, de 34 años, ha jugado para 11 equipos diferentes en su carrera. Ganó una Serie Mundial con los Houston Astros en 2017 luego de ser adquirido de waivers un mes antes de la postemporada.

En el Juego 2 de la Serie Mundial 2017, como bateador emergente Maybin conectó un sencillo y se robó la segunda base en la undécima entrada, antes de anotar con un jonrón de George Springer que dio la ventaja y ayudó a sellar la victoria.

«Aunque mi viaje como jugador de béisbol profesional termina aquí con el anuncio de mi retiro, mi trabajo en este juego apenas comienza», dijo Maybin en un comunicado. «Estoy emocionado por lo que nos espera, incluido mi trabajo con Players Alliance en nuestro esfuerzo por brindar acceso y oportunidades a la próxima generación de peloteros negros».

Conocido por su velocidad, Cameron Maybin robó 40 bases en 2011 y termina su carrera con 187 bases robadas. También tuvo .254/.323/.374 en 4,251 apariciones en el plato con 72 jonrones y 354 carreras impulsadas.

— Cameron Maybin (@CameronMaybin) January 3, 2022