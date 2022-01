El número 41 de Dirk Nowitzki fue inmortalizado por Mavericks (Video)

enero 6, 2022 - 1:35 pm

Los Mavericks homenajearon este miércoles a uno de sus jugadores históricos, el pívot Dirk Nowitzki, con una ceremonia en el American Airlines Center de Dallas en el que el equipo texano retiró la camiseta con el número 41 del jugador alemán.

Nowitzki, de 43 años de edad y que se retiró en 2019, apareció en el pabellón durante el descanso ante el delirio de los 20.441 espectadores que abarrotaban el American Airlines Center.

«Dejé Alemania hace más de 20 años y me convertí en un texano. Gracias por recibirme y hasta pronto», dijo Nowitzki ataviado con la camiseta que portó durante su carrera en los Mavericks.

Un espectacular sistema de láser, iluminación y animación recordó con la pista como pantalla que Nowitzki jugó 21 temporadas con los Mavs, anotó más de 30.000 puntos, participó en 14 partidos «All-Star» y tuvo 15 apariciones en los «playoff».

El jugador sigue ostentando varios récords, tanto de la NBA como de los Mavericks. Nowitzki es el extranjero que más puntos ha anotado en la NBA, 31.560, y es quien más temporadas, 21, ha pasado en la misma franquicia, superando las 20 de Kobe Bryant con Los Angeles Lakers.

There will never be another 💙 #41Forever | #MFFL pic.twitter.com/r1CVkGPUZl

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 6, 2022