El futbolista Ousmane Coulibaly convulsionó debido a un infarto

enero 9, 2022 - 1:43 pm

El senegalés Ousmane Coulibaly, jugador del Al-Wakrah que se desvaneció justo antes del descanso del partido que estaba jugando ante el Al-Rayyan, sufrió un infarto. Así lo informó la Superliga de Qatar en un comunicado, mientras que el club precisó que ya lo estabilizaron.

En el mismo, el organismo señala que el futbolista «está recibiendo la atención médica y la atención necesarias». «La Qatar Stars League desea al jugador una rápida recuperación, y nos gustaría agradecer al personal médico de ambos equipos, paramédicos y médicos por su gran esfuerzo durante este tipo de eventos», apunta.

🚨 Statement from the @QSL on Ousmane Coulibaly’s condition and the Rayyan x Wakrah game

Translation of key points:

– The player was in a stable condition after the required medical procedures and was taken to hospital, where he continues to receive care.” pic.twitter.com/lznmpQTm8t

— Qatar Football Live (@QFootLive) January 8, 2022