El exNBA Dwyane Wade se convierte en dueño del Real Salt Lake de la MLS

enero 9, 2022 - 4:41 pm

Dwyane Wade, exbaloncestista 13 veces seleccionado al Juego de Estrellas de la NBA, presumió en sus redes sociales ser parte del nuevo grupo de dueños del Real Salt Lake de la MLS.

“Emocionado de unirme al mundo del fútbol y ser parte de Real Salt Lake junto a mis socios en Smith Entertainment Group, Ryan Smith y Ryan Sweeney. ¡Vamos!”, escribió en Twitter en una publicación que acompañó con una foto en la que se ven tres playeras del Salt Lake, una de las cuales dice Wade y lleva el número 22.

El miércoles, la Junta de Dueños de MLS aprobó la venta del Real Salt Lake, ubicado en el estado de Utah, y las propiedades asociadas al equipo a David Blitzer y a Smith Entertainment Group, encabezado por Ryan Smith.

Junto con Smith, Wade también es dueño de otro cuadro de Utah, el Jazz de la NBA, del que es socio minoritario desde abril. Su hijo, Zaire Wade, juega en la filial de este equipo en la Liga de Desarrollo.

Wade, ganador de tres títulos de la NBA, también se hizo dueño al igual que sus socios de propiedades relacionadas al Real Salt Lake, Rio Tinto Stadium, la sede de entrenamiento Zions Bank y la Academia de RSL y los equipos filiales, juveniles, locales y regionales.

Excited to join the soccer world and be part of @realsaltlake alongside my partners at Smith Entertainment Group @RyanQualtrics and @ryanjsweeney. Let’s go! pic.twitter.com/HEsPrU5igO

— DWade (@DwyaneWade) January 6, 2022