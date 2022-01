El avión que despegó el 1 de enero y aterrizó el 31 de diciembre: No se trata de ciencia ficción

enero 3, 2022 - 4:41 pm

¿Es posible viajar el 1 de enero y aterrizar el 31 de diciembre? Sí y no son viajes en el tiempo, es aprovechar la rotación de la Tierra.

No se trata de ciencia ficción, ni es el argumento de una serie de misterios y viajes en el tiempo. Es lo que sucedió a los pasajeros del vuelo 625 de Air China, que despegó dos horas después del 1 de enero de 2022 en Pekín y aterrizó 11 horas y 14 minutos más tarde, el 31 de diciembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX).

Imagínate estar en un avión que despega pocos minutos después del 1 de enero, en que llega el año nuevo, y aterrizar horas más tarde en otra ciudad. Pero ves la fecha y parece que viajaste al pasado: es 31 de diciembre de nuevo. ¿Cómo es esto posible?

La explicación es simple y tiene relación a la dirección de rotación de la Tierra y la forma en que asignamos husos horarios. Entre la costa de Asia y la costa oeste de Estados Unidos, a lo largo del Océano Pacífico cruza la línea internacional de cambio de fecha.

Es por eso que, al atravesarla desde América hacia Asia por el océano Pacífico la fecha debe adelantarse un día, por lo que se pierde un día. Pero si se cruza dicha línea de desde Asía en dirección hacia América, la fecha deberá ser retrasada un día, es decir, ganamos un día. El motivo es que la Tierra gira en dirección de oeste a este, y los husos horarios añaden una hora cada uno hasta acumular las 24 horas que compone un día completo.

En el caso del vuelo 625 de Air China, este cruzó la línea internacional de cambio de fecha de oeste a este –volando desde Beijing hacia Los Angeles– y al hacerlo, se atrasó la fecha y pasando del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2021. Además, gracias a las 17 horas de diferencia entre una ciudad y otra, el vuelo aterrizó a las 21:34. Es así que sus pasajeros tuvieron la oportunidad de celebrar la llegada del 2022 por segunda vez.

El vuelo de Air China no es el único que experimenta este tipo de cambios radicales de horario al cruzar la línea internacional de cambio de fecha. El CX880 de Cathay Pacific, que viaja de Hong Kong, también a Los Angeles, hubiese experimentado el mismo efecto, de no haberse cancelado. No os preocupéis, los pasajeros fueron reubicados y el vuelo se reanudará el 3 de enero, aunque sus ocupantes aterrizarán el 2 de enero.

También está el vuelo de 200 de United Airlines. Viaja de Guam a Honolulu, despegó a las 9:15 del 1 de enero de 2022 y aterrizó sin escalas a las 20:06 del 31 de diciembre de 2021. Lo mismo ocurre con el vuelo 32 de Air China, el cual despegó ocho minutos después de que arrancara el año 2022 desde Taipéi y aterrizó en Vancouver a las 17:55 del 31 de diciembre de 2021, con muchísimo tiempo para que las personas que estuvieron en el avión puedan volver a prepararse a celebrar el año nuevo.

Es posible que algunos pasajeros no tenían claro que «viajarían en el tiempo» para poder celebrar la llegada del año nuevo dos veces, sí. Pero muchos sí que toman esos vuelos para vivir la experiencia de festejar dos veces.

Agencias