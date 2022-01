El accidente de Francisca con su vestido en Despierta América: «¡Se le vieron hasta las amígdalas!»

enero 13, 2022 - 2:05 pm

Francisca. Siempre divertida y decidida a hacer lo que le propongan, la conductora hizo un movimiento que dejó al descubierto más de lo debido. ¡Mira las cómicas imágenes!

Cada mañana en Despierta América es una fiesta y, en parte, gracias a ella, Francisca, quien junto con Raúl González siempre pone la nota cómica al programa cuando es el momento de hacerlo.

Esta semana la feliz mamá y el venezolano recordaban una película que hizo historia en los años 80, Karate Kid. En ella, su protagonista hacía una patada final con la que acababa con su contrincante y se alzaba como triunfador.

En un intento de emular ese movimiento de la famosa técnica marcial, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, que lucía un vestido ceñido y corto, dejó al descubierto más de lo previsto.

Afortunadamente, las cámaras del programa no llegaron a captar la imagen, ¡pero las del teléfono de Raúl sí! El conductor se hallaba haciendo un directo en sus redes y allí vieron casi todo, o al menos así se lo hicieron creer. «¡Se le vieron hasta las amígdalas!», escribió uno de los seguidores.

«¡Lo hice enfrente del teléfono de Raúl y por ahí me vieron!», dijo sorprendida. Las carcajadas empezaron a sonar más fuerte cuando su compañero empezó a leer los comentarios de los que estaban en su en vivo.

Y por lo que parece, ¡ahí sí que sí! «¡Mentira! No relajes así, no se vio nada, no se vio nada», dijo Francisca aclarando que todo había sido una broma.

Durante su intento de hacer este salto más patada integrada, lo que la presentadora dejó claro es que se atreve con todo y es una pieza fundamental del programa mañanero de Univision. ¿Cómo no amarla?

