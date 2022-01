El 60% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19

enero 31, 2022 - 12:51 pm

La campaña mundial de vacunación contra el coronavirus ha conseguido superar los 10.000 millones de dosis administradas, trece meses después de la inoculación de la primera dosis, según datos recogidos por Our World in Data.

Según el informe, el 60 % de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el covid-19. Sin embargo, únicamente el 10 % de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una.

En total se han inoculado 10.060 millones de dosis en 179 países. Sin embargo, la desigualdad en materia de vacunas y la brecha entre países ricos y los más desfavorecidos sigue siendo demasiado elevada y pone en peligro el fin de la pandemia.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recordó que inocular al 70 % de la población mundial es una condición indispensable para acabar con la pandemia en 2022.

💉 10 billion COVID vaccine doses have been administered

👥 60% of world population with at least 1 dose

🌍 Total doses per 100 people

High-income countries: 181

Upper-middle income: 179

Lower-middle income: 97

Low income: 14

Our data on vaccinations: https://t.co/3imP7PqURn pic.twitter.com/UjwJ5jLMA3

— Our World in Data (@OurWorldInData) January 29, 2022