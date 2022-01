EE.UU. felicitó a la oposición por la victoria en Barinas

enero 11, 2022 - 6:18 am

El Departamento de Estado de EE.UU. felicitó a los venezolanos por «defender la democracia» tras la victoria de la oposición en las regionales en el estado de Barinas, cuna del fallecido expresidente Hugo Chávez, pese a las «tácticas autoritarias» del oficialismo.

Así lo indicó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje en Twitter al comentar las comicios de este domingo en ese estado del país.

«Las inhabilitaciones de candidatos de oposición, la censura en los medios, la intimidación a los votantes y otras tácticas autoritarias no pudieron subvertir la voluntad de los votantes venezolanos», afirmó Nichols.

«Felicitamos a todos los venezolanos que defendieron la democracia en las elecciones del domingo en Barinas», remarcó el funcionario estadounidense.

We congratulate all Venezuelans who stood for democracy in yesterday's election in Barinas.

Disqualifications of opposition candidates, media censorship, voter intimidation, & other authoritarian tactics could not subvert the will of Venezuelan voters.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 10, 2022