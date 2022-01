Economistas afirman que sueldo del venezolano fue pulverizado por la inflación

enero 31, 2022 - 6:24 pm

Los venezolanos han tenido que ingeniárselas para generar ingresos extras luego de que el salario mínimo se quedara entre los más bajos del mundo. Desde el 1 de mayo de 2021, cuando se anunció el último aumento de sueldo, el salario se mantiene en 7 bolívares que equivalen a 1.50 centavos de dólar, ubicando a la población económicamente activa como la peor pagada del mundo.

Economistas señalan que ya el monto no es referencia, a pesar que 10 millones de personas entre trabajadores públicos, pensionados y jubilados lo cobren cada mes. Según el economista, Jesús Casique, director de la firma Capital Market Finance, desde que la revolución llegó al poder en 1999 ha habido 55 incrementos salariales. Solamente en la administración de Nicolás Maduro se han dado 33 aumentos del sueldo por decreto.

«Cuando llegó Maduro y tomó posesión del cargo, el salario mínimo en dólares era 86,4 dólares, y para el último incremento salarial de mayo 2021 fue de 2.4 dólares, que no corresponde con el salario actual que es 1,50 dólares mensual, es decir, ha ido disminuyendo. Desde mayo de 2013 hasta mayo de 2021 la caída del salario mínimo ha sido 97,2%», resaltó en entrevista a La Prensa de Lara.

Salarios dolarizados, poco probable

Según comentó Antonio Suárez, presidente de la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), el trabajador que más gana en la escala salarial de la administración pública cobra al mes 25 dólares.

«No hablo del salario, me refiero a que percibimos ese monto en ingresos porque tenemos dos años cobrando bonos como un complemento salarial que no tiene incidencia en las prestaciones sociales ni en las cajas de ahorro. Ahora el presidente, Nicolás Maduro, habla de salarizar los bonos, pero en realidad no está haciendo nada. Lo que los trabajadores públicos exigimos es el incremento salarial, que podamos al menos adquirir una canasta alimentaria al mes», exclamó.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) la canasta alimentaria se ubicó en diciembre 2021 en 431,71 dólares. «Si el Ejecutivo nacional no puede pagar ese monto, que al menos cancele 60 dólares como salario base para los obreros y 120 dólares a trabajadores que sean bachiller y de allí ir subiendo la escala salarial», opinó.

Casique, apunta que aunque el clamor de la clase trabajadora es que los salarios sean dolarizados, esa alternativa la ve poco probable porque para dolarizar el Gobierno tendría que cambiar la Constitución.

«Los salarios tienen que incrementarse por productividad y como el país tiene niveles de productividad muy bajos ahí está la consecuencia, como el populismo, la demagogia ha conllevado a todos estos desequilibrios que está atravesando la economía», expresó.

Por otro lado, el sector privado no escapa de la pobreza, porque los salarios aunque pueden ser una parte en bolívares y otra en dólares no alcanzan para alimentarse bien, solo un 4% del país es el que tiene poder de compra para adquirir la canasta alimentaria. Según la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi), el 96% de los venezolanos son pobres de ingreso, por lo que la clase media estaría virtualmente desaparecida, según el economista, Gerardo Álvarez.

Alexander Campos, del Centro de Investigaciones Populares, reveló un estudio realizado en Caracas que indica que el promedio de sueldos que paga el sector privado es 80 dólares para obreros, 120 dólares perciben profesionales y un gerente entre 180 y 220 dólares al mes.

«La Unesco estipula que un trabajador que devenga menos de dos dólares diarios vive en estado de pobreza extrema. ¿Se puede reactivar la economía en donde una población económicamente activa devenga menos de dos dólares diarios?. La respuesta es más que obvia, un rotundo no», dijo Álvarez.

Con información de La Prensa de Lara