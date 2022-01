¡Diomedes y sus vainas!: Picó a Omar Geles cuando lo mandó a callar en plena tarima porque este cantaba mal (VIDEO)

enero 28, 2022 - 9:16 pm

Omar geles. “Toque el acordeón, toque el acordeón… que aquí el que tiene que hablar soy yo”, con estas palabras ‘El Cacique de La Junta’, Diomedes ordenó al acordeonero Omar Geles, que hiciera silenció en plena tarima, mientras animaba al público.

El asunto termino en una discusión ante la fanaticada.

Se dio un cruce de palabras entre ambos artistas hasta el punto que Omar Geles decidió tirar su acordeón y bajarse de la tarima ante la negativa del Cacique en dejarlo terminar de cantar una estrofa de la pieza musical.

Omar Geles afirmo sentirse muy dolido y con mucha rabia, luego de que su colega lo silenciara, pues el público estaba animado, acompañándolo con las palmas- por eso reaccionó de la manera como lo hizo. “La rabia que sentí fue muy grande, fue la indagación la que me hizo bajarme de la tarima”, dijo el el floclorista vallenato.

Mientras tanto Diomedes, esa noche, no supo hablar de otra cosa que no fuese del enfrentamiento con su compañero. Estaba confundido, no sabía si era preferible haberlo mandado a cantar en vez de ordenarle tocar el acordeón.

Pasaron varios meses hasta que un día ambos artistas se encontraron en el aeropuerto de Valledupar, momento en que ‘El Cacique’ venía llegando de Bogotá y Geles iba saliendo.

“Cuando yo vi al Cacique, ya era inevitable que nos tropezaríamos, apenas lo vi sentí que el corazón se me iba a salir, pues no sabía cómo iba a reaccionar El Cacique, después que lo dejé en la tarima, pero, cuando estábamos cerca, yo le abrí mis brazos y le dije maestro, él también me abrió los brazos y me dijo sobrino lo quiero mucho”, contó visiblemente emocionado Omar Geles.

Tal confrontación entre dos grandes juglares del vallenato quedó inmortalizado en un vídeo que se puede ver en Youtube y cuenta con más de 268 mil 500 reproducciones.

Después de esa pelea entre estos grandes artistas no hubo ningún otro momento de discusión entre los dos, al contrario la relación se fortaleció a tal punto que Diomedes grabó canciones de Omar Geles hasta el último CD que grabó el Cacique de la Junta que fue la “La vida del artista”.

Rafael Romero/Pasante